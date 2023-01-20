Уголовное дело возбудили из-за коммунальной аварии в Можге

В прокуратуру поступило 77 заявок от местных жителей. Фото: прокуратура Удмуртии @udmproc

19 января в Можге прошло выездное совещание прокуратуры из-за коммунальной аварии на местных теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Можгинский прокурор проверяет исполнение законов при устранении неполадок. После этого оценят скорость информирования и организацию помощи можгинцам, а также проверят перерасчет платы за период отсутствия отопления. Директору местного ЖКХ вынесли представление об устранении нарушений закона. А также на него возбудили 2 дела об административном правонарушении. По факту аварии на системах теплоснабжения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Напомним, 13 января из-за аварии на теплосетях без отопления остались 11,6 тысяч жителей города. Это 79 домов и 12 объектах социального назначения. Подачу отопления восстановили только 15 января, но жалобы на холодные батареи продолжали поступать. Всего за период устранения аварии в прокуратуру поступило 77 заявок.

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