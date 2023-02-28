Экс-замглавы администрации Ижевска Игоря Сальникова назначат и.о. главы Мотовилихинского района Перми

Фото: Игорь Сальников ВКонтакте

На пост и .о. главы Мотовилихинского района Перми будет назначен бывший замглавы Ижевска Игорь Сальников. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Заявление о приеме на работу подпишут сегодня. К своим обязанностям Сальников приступит 1 марта. Ранее он претендовал на место главы района.

Напомним, ранее Сальников возглавлял администрацию городского округа Верхняя Салда. До этого он занимал должность замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству. В ноябре 2021 он ушел с этого поста по собственному желанию.

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