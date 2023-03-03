66 пожаров произошло в Ижевске с начала 2023 года

По сравнению с 2022 годом количество пожаров увеличилось Фото: Мария Бакланова

С начала года в столице Удмуртии произошло 66 пожаров, что на 8 превышает статистику 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Чаще всего возгорание начинается из-за неаккуратного пользования печей, неисправности электропроводки и неосторожного курения.

При этом в огне погибли 5 человек, это на 2 больше, чем в прошлом году.

Напомним, в конце января республику потрясло страшное событие. Женщина и ее 12-летний сын погибли в огне в селе Люкшудья Завьяловского района. Позднее оказалось, что их смерть была не случайной. Семью зарубили топором молодые соседи и подожгли их тела в бане.

Также известно о гибели двух мужчин в Камбарском и Шарканском районах и 58-летней женщины на СНТ «Октябрь».

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