За минувшие сутки в Удмуртии выявили 105 случаев заражения коронавирусом

80% больных находятся в Ижевске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 10 марта по республике выявили еще 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 5 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 86 больных выявили в Ижевске, это примерно 80% от общего числа больных. 29 очагов заражения отметили в семьях. Среди пациентов 25 детей до 14 лет и 25 человек старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 7,08 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия. Напоминаем, после того как в регионе закончился первый компонент вакцины, в Удмуртию наконец завезли 5 000 доз препарата «Спутник V». Также мы писали о том, стоит ли ревакцинироваться и какие условия для этого нужно соблюдать.

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