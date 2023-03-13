160 жителей Удмуртии умерли от последствий употребления алкоголя за первые 2 месяца 2023 года

Главной причиной смертности по-прежнему остается алкоголизм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 7,6% снизилось число умерших в Удмуртии в этом году по сравнению с 2022. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Была разработана подробная дорожная карта по ключевым проблемам отрасли. По итогам мероприятия все материалы были направлены в каждое муниципальное образование для отработки и составления планов по их реализации. Некоторые муниципальные образования активно включились в работу», – сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Александр Попов

Таким образом удалось сохранить жизни 50 человек. Главной причиной смертности по-прежнему остается алкоголизм. За первые два месяца 2023 года от последствий употребления спиртного умерли 160 человек. 115 из них находились в трудоспособном возрасте. По словам врачей, более 60% в структуре смертности приходится на поражение сердца (алкогольная кардиомиопатия) и 20% – поражение печени (алкогольные гепатиты, циррозы).

Напомним, зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук назвала алкоголизацию населения болевой точкой здравоохранения в регионе. Всего за минувший год жители республики потратили на спиртные напитки почти 23 млрд рублей. 400 человек встали на учет в клиники с алкогольной и наркотической зависимостями.

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