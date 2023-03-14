Потолок дома на улице Строителей в Ижевске обрушился из-за схода снега

Эвакуацию не проводили Фото: Архив КП

13 марта в доме на улице Строителей в Ижевске обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Спасатели осмотрели место происшествия и заключили, что угрозы обрушения здания нет. Эвакуацию жителей не проводили.

Общая площадь обрушения составила 4 кв. м. Обстоятельства инцидента устанавливается.

Напомним, днем ранее на аппаратном совещании глава Удмуртии Александр Бречалов поручил усилить контроль за уборкой крыш от снега. На данный момент, под сход снега с крыши попали уже три человека. В первом случае жертвами стали мужчина и женщина из Ижевска, а во втором – трехлетняя девочка из Можги.

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