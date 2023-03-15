Контроль за беспилотниками усилили в Удмуртии

Жителей попросили сообщать о увиденных в небе беспилотниках в МВД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для усиления охраны общественного порядка и объектов промышленности в Удмуртии усилили контроль за беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, ранее Александр Бречалов подписал указ о запрете использования БВС в Удмуртии. С исключением для беспилотников органов госвласти и подведомственных организаций.

«Мы не единственные ввели такую норму. На сегодня запрет уже приняли наши соседи - Пермский край, Кировская область, Татарстан, а также еще 25 регионов. Полеты коптеров, масса которых более 250 грамм без соответствующих разрешений на территории Удмуртии запрещаются. Для запуска устройства без последствий владелец аппарата должен зарегистрировать его в Росавиации, заключить договор с муниципальным образованиями или госорганом, в зависимости от цели полетов судна и получить разрешение в муниципальном образовании, на территории которого будут проходить полеты», – поделился министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Контроль за исполнением закона лег на плечи полиции, прокуратуры и министерства внутренних дел. Жителей попросили сообщать о увиденных в небе беспилотниках в МВД для проверки. Также можно позвонить по номеру 102.

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