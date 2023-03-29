В Удмуртии проснулись первые бабочки

Крылатая красавица позволила себя сфотографировать. Фото: Дмитрий Адаховский @garda2017

С приходом весны в Удмуртии просыпаются не только косолапые товарищи из ижевского зоопарка, но и бабочки. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры общей экологии УдГУ Дмитрий Адаховский.

Во время прогулки эксперт увидел бабочку «павлиний глаз». Красавица сидела на ветке и грелась на солнышке. Адаховскому удалось ее сфотографировать.

Отметим, что скорее всего это не «новая» бабочка, а та, что вышла из спячки.

Напомним, ранее Адаховский поделился прогнозами на предстоящее половодье.

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