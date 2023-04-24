Территории у 14 детсадов в Ижевске обработали от клещей

Фото: Администрация Ижевска @adm_izh

В минувшие выходные в Ижевске от клещей обработали территории у 14 детских садов и одной школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты обработали следующие площадки:

– детские сады №102, 152, 272, 147, 150, 171, 206, 255, 208, 143, 72, 196, 207, 40

– школа №69.

Отметим, ранее от клещей обработали ижевские кладбища, а также лес недалеко от ТРК «Столица» и сквер Оружейника Драгунова. Ижевчан просят не забывать о профилактике – пользуйтесь защитными спреями, надевайте закрытую одежду и проводите самоосмотры.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, в каких районах Ижевска чаще всего встречаются клещи и, что влияет на их активность.

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