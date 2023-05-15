Полчища тли атаковали ряд городов Удмуртии

Фото: Злой глазовчанин/Глазов

В эти выходные жители Ижевска, Глазова и Сарапульского района Удмуртии столкнулись с не самым приятным зрелищем – над домами и деревьями кружили целые тучи насекомых, которые к тому же буквально облепляли вещи и белье.

Пока наши читатели строили догадки о природе этого события и виде насекомых, «Комсомолка» связалась со старшим преподавателем кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрием Адаховским и выяснила, какая из них оказалась верной.

Специалист заявил, что летающими насекомыми оказались полчища тли.

«Пообщался с жителями Глазова. У них действительно необычно много крылатой стадии именно сейчас», – говорит Дмитрий Адаховский.

Отметим, что массовый лет насекомого в этом году начался раньше обычного. Вероятной причиной можно назвать аномально жаркий апрель. Отметим, что тля совершенно не опасна для здоровья человека. А вот растениям она может нанести значительный урон ведь основная пища насекомого – их сок.

Напомним, в 2020 году ижевчане уже сталкивались с подобной ситуацией – на город налетело небывалое количество тли. Насекомых было так много, что их выделения можно было заметить невооруженным взглядом.

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