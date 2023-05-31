Чрезвычайная пожароопасность сохранится в лесах Удмуртии до 5 июня

Фото: МЧС Удмуртии

С 1 по 5 июня в лесах Удмуртии ожидается чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов (4 и 5 класс). Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики, ссылаясь на информацию регионального гидрометцентра.

Напоминаем, до 30 июня на территории Удмуртии действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разведение костров и приготовлении пищи на открытом огне. Отметим также, что до 4 июня в республике действует запрет на посещение лесов. Нарушителям грозят штрафы.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на эту неделю. Отметим, что синоптики обещают долгожданные дожди и грозы.

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