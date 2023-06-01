Дмитрий Клабуков покидает пост главы Красногорского района

Дмитрий Клабуков. Фото: klabukov_krasn

Сегодня, 1 июня, Дмитрий Клабуков заявил о решении покинуть пост главы Красногорского района Удмуртии. Заявление о сложении полномочий уже передано в районный совет депутатов. Его рассмотрят на очередной сессии.

«Почти год я выполнял обязанности главы Красногорского района. Здесь я родился, вырос, работал. И я благодарю каждого из вас за то, что поддержали, поверили в меня. Но для себя я принял решение покинуть пост главы», – написал чиновник.

Напомним, Дмитрий Клабуков был избран на должность главы Красногорского района республики 10 июня 2022 года. 29 мая на аппаратном совещании в правительстве глава Удмуртии Александр Бречалов выразил сомнения в дальнейшей работе главы Красногорского района. Это связано со скандалом вокруг строительства детской площадки в районе – Клабуков подписал акт о сдаче объекта, хотя работы на площадке еще не закончились.

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