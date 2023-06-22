Депутата Госсовета Удмуртии Сергея Мусинова вновь заключили под домашний арест

Руководство СЭГЗ уверено, что Мусинов невиновен Фото: Сергей ГРАЧЕВ

22 июня Верховный суд Удмуртии вернул в заключение под домашний арест депутата госсовета региона Сергея Мусинова. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

Напомним, экс-руководителя АО «Сарапульский электрогенераторный завод» обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Отметим, что на предприятии уверены, что доказательств вины чиновника нет. Сразу после заключения Мусинова под домашний арест, руководство СЭГЗ назвало это очередным этапом силового давления на завод. 9 июня суд решил не продлять наказание чиновника и освободил его из под заключения.

Однако прокурор не согласился с решением районного суда и подал апелляцию, в которой просил отменить это постановление. Верховный суд встал на сторону обвинения и продлил домашний арест Мусинова до 11 июля 2023 года.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 1,6 тыс. жителей Удмуртии пострадало от укусов животных с начала 2023 года

112 лифтов в Удмуртии дополнительно включат в программу ремонта на 2024 год

Греческий уголок и родниковый мир: что можно увидеть в северных районах Удмуртии