Капремонт в подземном переходе у УдГУ завершится до 31 июля

Вот так подземный переход выглядит на данный момент. Фото: администрация Ижевска

Окончание долгожданного ремонта в подземном переходе у УдГУ намечено на 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Сейчас подрядчик завершает демонтажные работы. Совсем скоро начнется подготовка к внутренней отделке объекта.

Фото: администрация Ижевска

«На лестницы и пол уложат термообработанную гранитную плитку, которая не скользит. Стены выкрасят матовой фасадной краской, которая станет фоном для будущего визуального оформления», – сообщили в руководстве города.

Кроме того, на объекте установят двойные перила, пандус и специальные подъемники для маломобильных граждан.

Напомним, привести «подземку» в порядок должны были еще к сентябрю 2022 года, но из-за «недобросовестности подрядчика» работы сдвинули на год. В мае 2023 года ремонт возобновили. Ранее «Комсомолка» показывала, как выглядел переход на первом этапе ремонта.

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