58 млн рублей вложат в ремонт теплосетей в Можге

700 м теплосетей уже обновили Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Летом 2023 года в Можге отремонтируют 8 км теплосетей. Как сообщил глава города Эрик Уразов в эфире Центра управления регионом, на работы выделят 58 млн рублей.

«Еще зимой мы начали готовить документы, для того, чтобы попасть в Федеральную программу по модернизации теплосетей. Сейчас уже точно известно, что мы в нее попали, ждем денежные средства», – сообщает Уразов.

Трубы обновят в Наговицынском, Вишняковском, Заводсоветском районах, а также на улицах Садовой и Наговицына. На данный момент специалисты уже отремонтировали 700 м теплосетей на улицах Луговой и Можгинской, а также в Вокзальном проезде.

Процесс модернизации продолжится и в 2024 году. Напомним, в начале 2023 года в Можге произошел коммунальный коллапс – из-за аварии на теплосетях жители 5 микрорайонов остались без отопления практически на неделю. После произошедшего свои полномочия сложили замглавы администрации города Руслан Галеев и градоначальник Михаил Трофимов.

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