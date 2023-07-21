В Удмуртии вакцинировали 723 контактировавших с заболевшим корью ребенком

Ребенок завез болезнь в Удмуртию из Москвы. Фото: freepik.com

Врачи Удмуртии осмотрели более 1,3 тысячи контактировавших с заболевшим корью ребенком и экстренно вакцинировали 723 человека. Об этом в соцсетях сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Напомним, 17 июля в республике зарегистрировали очередной случай заражения корью, – заболел мальчик, который приехал в Воткинский район из Москвы. В мае также было зафиксировано два случая заражения.

«Благодаря своевременному реагированию нам удалось предотвратить возможные вспышки заболевания и не допустить распространения инфекции. В регионе создан достаточный запас вакцин от кори для взрослых и детей», – сообщает Пинчук.

Напомним, ранее в Удмуртию поступило около 18 тысяч доз вакцины от кори. Врачи планируют привить более 16 тысяч местных жителей. По словам Пинчук, сейчас прививки поставили уже 8 315 человек.

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