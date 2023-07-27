Прокуратура проверит информацию о загрязнении реки Вала в Удмуртии

Фото: прокуратура Удмуртии

Природоохранная прокуратура Удмуртии проверит информацию о загрязнении реки Вала в Можгинском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Местные жители пожаловались на черную жидкость, которую течением приносит в реку Вала. Эту информацию направили в контролирующие органы, ее рассмотрение находится на контроле прокуратуры. Напомним, ранее на реке был зафиксирован массовый мор рыбы. Экологическую катастрофу, которая произошла еще в мае этого года, связывали со сбросом отходов животноводства с одного из местных предприятий. Специалисты министерства природных ресурсов региона отбирали пробы воды.

Отметим также, что недавно в Можге возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха опасными выбросами.

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