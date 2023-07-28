Вопросы загрязнения воздуха и реки Вала в Можге обсудили в правительстве Удмуртии

Результаты анализов проб специалистов будут готовы в августе. Фото: Ярослав Семенов

В правительстве Удмуртии прошло совещание, на котором региональные власти обсудили экологические проблемы в Можге. Об этом ВКонтакте сообщил председатель регионального правительства Ярослав Семенов.

На совещании представители Минприроды, Росприроднадзора и Роспотребнадзора Удмуртии обсудили загрязнение воздуха и реки Вала.

Напомним, ранее СК России по Удмуртии возбудил уголовное дело по факту загрязнения воздуха предприятием по изготовлению древесного угля. По данным ведомства, нарушения в работе с экологически опасными веществами и отходами стали угрозой здоровью местных жителей. 26 июля сотрудники министерства природы региона отобрали пробы, результаты анализов которых будут готовы в начале августа.

«Главное – деятельность предприятия остановлена. Правовую оценку действиям руководства дадут контролирующие органы», – отметил Смирнов.

Другой темой совещания стало загрязнение реки Вала. Напомним, в конце мая 2023 года на водоеме произошел массовый мор рыбы, который связали с залповым сбросом отходов одного из предприятий. Руководителя привлекли к ответственности. Однако в июле местные жители сообщили о продолжении загрязнения окружающей среды.

«Сейчас уполномоченные органы отобрали пробы воды на местах фиксации мора рыбы и у предприятий, имеющих официальные выпуски. Выводы экспертизы в первых числах августа передадим в прокуратуру», – заключил Семенов.

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