В Ижевске появились новые кандидаты на пост главы города

Юлия Камашева и Александр Бадица. Фото: @id151321010, izh.ru

Два новых кандидата на пост главы Ижевска подали свои документы для участия в конкурсе. Соответствующая информация появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Так, следующим главой Ижевска может стать сопредседатель УРРО «Деловая Россия» Юлия Камашева или председатель общественной палаты города Александр Бадица.

Напомним, ранее свою кандидатуру на должность градоначальника столицы Удмуртии предложил временно безработный Олег Овчинников, который уже дважды участвовал в конкурсе на пост главы.

Сейчас полномочия градоначальника Ижевска исполняет Владимир Гуляев, который приступил к новым обязанностям после ухода с поста главы города Олега Бекмеметьева. Напомним, экс-градоначальника обвинили в незаконной продаже муниципальной земли и поместили под домашний арест. Ранее «Комсомолка» выяснила, какие именно ограничения наложили на бывшего главу города.

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