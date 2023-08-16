Беспилотники подключили к мониторингу загрязнений реки Ува в Удмуртии

Беспилотники будут выполнять осмотр территорий один или два раза в неделю. Фото: «Увинская газета»

Для определения источника загрязнения воды в реке Ува в Удмуртии к мониторингу подключили беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на министра природных ресурсов республики Дениса Удалова.

Один или два раза в неделю БПЛА будут вылетать на осмотр в районы русел рек. Власти также планируют установить стационарные камеры видеонаблюдения на берегах рек.

«В данный момент точно установлено, что в реку Ува производятся систематические сбросы, которые вниз по течению попадают в реку Вала. Специалисты Минприроды продолжают обследовать состояние рек, в том числе, с применением беспилотных летательных аппаратов для поиска несанкционированных источников», – сообщил Денис Удалов.

Напомним, повторное загрязнение реки Вала зафиксировали в июле 2023 года. По факту экологической катастрофы в правительстве Удмуртии прошло совещание, на котором обсуждались пути решения этой проблемы. По данным правительства, за лето сотрудники Минприроды 10 раз выезжали на места загрязнения и отобрали около 100 проб воды и донных отложений. Все результаты анализов были переданы в надзорные органы.

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