Пушистое пополнение: малыш домашнего яка появился на свет в Ижевском зоопарке

Пушистый бычок Борис. Фото: @club_udm_zoo

В семействе домашних яков, которое живет в зоопарке Ижевска, произошло пополнение. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Малыш появился на свет ровно месяц назад, 22 августа. Яка назвали Борис. Сейчас бычок уже свободно гуляет по вольеру, играет и позирует для фотографий посетителей.

Вот такое пушистое облачко теперь живет в зоопарке. Фото: @club_udm_zoo

По словам сотрудников зоопарка, Боря – очень активный и любвеобильный малыш, который с нетерпением ждет, чтобы его приласкали, погладили и почесали. Ближайшие три месяца бычок будет питаться молоком матери и только потом попробует взрослую пищу.

Напомним, этим летом в зоопарке на свет появились два пятнистых олененка, птенцы филинов и сов, а также четверо щенков морских котиков.

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