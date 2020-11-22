Сбитые пешеходы, вылеты в кювет и сгоревший автобус: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

На этой неделе пострадало особенно много пешеходов. Так, 16 ноября на 13 км автомобильной дороги «Ижевск - Ува» автомобиль «Лада-Веста» сбил 22-летнюю девушку, идущую по трассе. 17 ноября на улице Союзной в Ижевске пострадала 16-летняя девочка, она переходила дорогу по пешеходному переходу перед невнимательным водителем. А 19 ноября на улице Устюжанина в Можге автомобиль «Рено-Меган» совершил наезд на 54-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. Все пешеходы получили травмы разной степени тяжести.

Вмятина образовалась при наезде на пешехода Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

СБИЛИ СРАЗУ ДВЕ МАШИНЫ

Вечером 17 ноября 2020 года на 11 км автодороги «Глазов - Яр - Пудем» 28-летний водитель «Рено-Логана» сбил 54-летнего мужчину, который шел по проезжей части. Удар был такой силы, что пешехода отбросило под колеса проезжающей мимо «Мазды CX-5», за рулем которой находился 31-летний мужчина. Пешеход скончался на месте.

ВЫЛЕТЕЛИ В КЮВЕТ

Сразу два съезда в кювет произошло 18 и 19 ноября. В первый день на 42 км автодороги «Ижевск - Ува» перевернулся автомобиль «Лада Гранта» под управлением 23-летнего молодого человека. Водитель пытался обогнать машину, которая ехала перед ним. В результате ДТП травмы получили сам водитель и его 23-летний пассажир.

Водитель этого авто был пьян Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

А на следующий день, 19 ноября, на 7 км автомобильной дороги «Елабуга - Ижевск» Алнашского района с дороги съехал автомобиль «ВАЗ-21093». 27-летний водитель не справился с управлением, так как был пьян. Он остался жив, но получил травмы.

ПОЖАР В АВТОБУСЕ

Но больше всего внимания привлек сгоревший на улице Горького пассажирский автобус. Это случилось вечером 19 ноября. Пожар произошел не в результате ДТП, и его причины пока устанавливаются. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения 16 пассажиров и водитель эвакуировались самостоятельно. Обошлось без пострадавших.

Причины пожара в автобусе пока неизвестны Фото: Анастасия Захарова

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