Полицейский, покрывавший азартные игры и премирование с «откатами»: 6 дел о коррупции в Удмуртии

Максим Козлов, полковник юстиции, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Фото: Амир Закиров

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. Ежегодно на взяточничестве и казнокрадстве в России ловят полицейских, чиновников, руководителей предприятий. Удмуртия – не исключение. Подробнее о том, какие дела расследовались в нашем регионе рассказал полковник юстиции, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, Максим Козлов.

Дело №1: Премирование с «откатами»

Часть денег от премии подчиненные отдавали начальнику Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Первая история развернулась в противопожарной службе – местный начальник придумал интересный, но незаконный способ заработка. Он выплачивал премии сотрудникам и требовал вернуть ему часть суммы. Работники оказались в сложной ситуации: чтобы получить премию, нужно было заплатить начальству. В итоге за время работы схемы они отдали руководителю 917 тысяч рублей.

В 2020 году мужчину задержали и отправили под стражу. Сейчас дело находится в производстве у следователей, поэтому подробно о нем рассказывать пока нельзя. Работы предстоит много — нужно изучить весь период работы чиновника на должности с 2010 года.

— Мы выявили ряд дополнительных эпизодов, связанных с мошенническими действиями. Например, одному муниципальному образованию причинен ущерб на 100 тыс. рублей. Мы возбудили дополнительно ряд уголовных дел, которые объединили в одно производство, — рассказывает Максим Козлов. Сотрудники выступают в роли свидетелей. Причастность к совершению преступлений бывший чиновник пока отрицает.

Дело №2: Кресла в Театре кукол

Фото: Дмитрий Солодянкин

Подзаработать хотел и бывший-замминистра культуры. По данным следственных органов, к нему обратился предприниматель – бизнесмен хотел поставлять кресла в Театр кукол. Договор с театром у коммерсанта уже был, его нужно было только пролонгировать. Чиновник пообещал помочь за 280 тысяч рублей. Заплатить их нужно было двумя равными частями.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы и сообщил, что с него требуют взятку. Поэтому в момент передачи второй части денег на месте уже дежурили сотрудники ФСБ.

— Расследование завершили в кратчайшие сроки. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде. Ждем, что в ближайшей обозримой перспективе суд поставит точку в этом деле, — комментирует Максим Козлов.

Чиновник не признал вину в полном объеме. Сейчас он находится под стражей. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Дело №3: Взятки подарочными сертификатами

Еще один случай произошел из-за водогрейной котельной в Ленинском районе. Объект опасный, и за ним нужен особый контроль во время стройки. Но начальница отдела по надзору за опасными и сложными объектами Главного управления по государственному надзору Удмуртии договорилась с предпринимателем, что независимо от результатов проверки, никаких нарушений при проверке выявлено не будет. За это чиновница получила два подарочных сертификата в магазин электроники на 30 тысяч рублей.

Изначально женщина признала вину, но потом изменила свою позицию. Ей грозит до шести лет лишения свободы и штраф. Сейчас дело рассматривает суд.

Дело №4: Фиктивное трудоустройство

В кадастровой палате чиновница наживалась за счет «мертвых душ». Так, она оформила на работу человека, который фактически не выполнял никаких обязанностей и даже не появлялся на рабочем месте. Зарплата уходила в карман директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Удмуртии.. По такой схеме чиновница обогащалась с апреля 2017 по январь 2020. За это время она нанесла урон бюджету на 850 тысяч рублей.

Сейчас уже вынесли приговор по делу, он вступил в законную силу. Директор возместила ущерб и заплатила судебный штраф в 25 тысяч рублей.

— Тут важно говорить не о суровости наказания, а о его неотвратимости. Возможно, кому-то приговор покажется слишком мягким. Но женщине уже 65 лет, она признала свою вину, возместила ущерб. Суд учел все смягчающие обстоятельства при вынесении приговора, — комментирует Максим Козлов.

Дело №5: Льготы на жилье

Полковник УФСИН незаконно получил деньги на улучшение жилищных условий Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В этом году завершилось расследование против полковника ФСИН. Он совершил два преступления. Так, сотрудники УФСИН имеют право на получение жилья при необходимости. У полковника такой потребности не было: квартира у него была просторной. Но он подделал документы, намеренно ухудшил свои жилищные условия и получил выплату из бюджета почти в 2 млн рублей.

Но и это еще не все. В 2015 году в УФСИН при помощи полковника открылась столовая. За это организация платила ему из кассы порядка 20 тысяч рублей в месяц. Столовая работа до 2019 года. За это время полковник получил более 800 тысяч рублей.

Преступления помогли выявить сотрудники службы собственной безопасности УФСИН. Сейчас дело рассматривает суд.

Дело №6: Полицейский, покрывавший преступную группу

У группы было даже одно казино. Фото: Pixabay

В Ижевске и Завьяловском районе орудовала преступная группа. Она организовала одно казино, порядка шести игорных клубов, установила более 40 игровых автоматов. Нелегальный бизнес был довольно успешным и работал долго. Все потому, что у одного из членов группировки работал дядя в УВД.

Полицейский предупреждал племянника о проверках, поручал подчиненным возвращать изъятое имущество. Факты правонарушений удалось раскрыть благодаря службе собственной безопасности МВД и ФСБ.

— Материалы уголовного дела составили более 70 томов. Следователь занимался им с 2019 года. Допрошено большое количество свидетелей, следователь ездил в командировки в другие регионы. Изъято большое количество вещдоков, очень много фигурантов, эпизодов преступной деятельности достаточно. Сейчас уголовное дело будет направлено в суд. В деле 20 обвиняемых, — комментирует Максим Козлов.

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