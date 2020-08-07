Утро в Ижевске: ликвидация плавучего острова, закрытие детского сада и поиск пропавшего грибника

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 августа, долгожданная пятница. В городе сегодня переменная облачность, +25...+27 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете с отличного настроения. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Массовые рейды по проверке водителей на трезвость пройдут в Ижевске.

- Ночью 6 августа в Удмуртии искали потерявшегося грибника.

- ХК «Ижсталь» уступила команде из Перми в первой игре перед сезоном.

- Детский сад в Ижевске закрыли на месяц из-за несоответствия проб воды.

- После вмешательства прокуратуры Удмуртии работникам одной из больниц вернули положенные выплаты.

Далее с подробностями:

Удмуртский остров

В республике произошла ликвидация плавучего острова на Воложке

Скриншот

В Ижевске началась ликвидация плавучих островов. Так, на днях, на Воложке убрали один остров. Видеоотчет об этом опубликовал у себя на странице гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

Проверка школ

Фото: Анастасия Михайлова

К 1 сентября готовы. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил две школы в Устиновском районе. Приемка школ к учебному году стартовала 28 июля. 59 образовательных учреждений уже прошли проверку. Сейчас комиссия проверяет школы в Устиновском и в Индустриальном районах. 4 августа глава Ижевска Олег Бекмеметьев побывал в школах №78 и №53.

Ремонт дорог

Еще два участка дорог в Удмуртии отремонтированы и сданы. В список вошли два участка трассы Игра-Красногорское.

Принцип работы сухого фонтана

Фото с архива КП

Три режима работы и 17 музыкальных программ. «Комсомолка» рассказывает, как работает сухой фонтан в Ижевске.