Утро в Ижевске: ликвидация плавучего острова, закрытие детского сада и поиск пропавшего грибника

Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 августа, долгожданная пятница. В городе сегодня переменная облачность, +25...+27 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете с отличного настроения. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Массовые рейды по проверке водителей на трезвость пройдут в Ижевске.
- Ночью 6 августа в Удмуртии искали потерявшегося грибника.
- ХК «Ижсталь» уступила команде из Перми в первой игре перед сезоном.
- Детский сад в Ижевске закрыли на месяц из-за несоответствия проб воды.
- После вмешательства прокуратуры Удмуртии работникам одной из больниц вернули положенные выплаты.
Далее с подробностями:
Удмуртский остров
В республике произошла ликвидация плавучего острова на Воложке
Скриншот
В Ижевске началась ликвидация плавучих островов. Так, на днях, на Воложке убрали один остров. Видеоотчет об этом опубликовал у себя на странице гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.
Проверка школ
Фото: Анастасия Михайлова
К 1 сентября готовы. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил две школы в Устиновском районе. Приемка школ к учебному году стартовала 28 июля. 59 образовательных учреждений уже прошли проверку. Сейчас комиссия проверяет школы в Устиновском и в Индустриальном районах. 4 августа глава Ижевска Олег Бекмеметьев побывал в школах №78 и №53.
Ремонт дорог
Еще два участка дорог в Удмуртии отремонтированы и сданы. В список вошли два участка трассы Игра-Красногорское.
Принцип работы сухого фонтана
Фото с архива КП
Три режима работы и 17 музыкальных программ. «Комсомолка» рассказывает, как работает сухой фонтан в Ижевске.