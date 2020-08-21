Утро в Ижевске: учебный год во время пандемии, спасение девушки и гибель россиянина в Сирии

В пятницу в Ижевске потеплеет Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня наступила долгожданная пятница, а на календаре 21 августа. И даже солнышко сегодня будет греть сильнее: температура воздуха поднимется до +17...19 градусов. Тем временем мы расскажем вам самые интересные новости:

- Глава Удмуртии: осенью из-за гриппа может начаться вторая волна коронавируса

- В одной из школ Удмуртии родителей заставили покупать рабочие тетради

- С начала года в авариях с пешеходами погибли шесть человек

- Житель Удмуртии погиб в ДТП при столкновении двух машин на трассе «Ижевск - Воткинск»

- Более 9 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь

Перейдем к подробным новостям:

Разметка в коридорах, проветривание и «закрепленные» классы: что изменится в школах Удмуртии в новом учебном году?

Фото: архив КП

Через две недели начнется новый учебный год. Чтобы помочь школам подготовиться к 1 сентября, Роспотребнадзор составил рекомендации по организации их работы. Какие меры будут предприняты, чтобы защитить ребят от коронавируса и чего ждать родителям? Разбираемся вместе.

Сотрудник патрульно-постовой службы спасла девочку, сидящую на балконе 17 этажа

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Есть герои в нашем городе! История произошла на улице Татьяны Барамзиной. Автопатрулю поступило сообщение о девочке, сидящей на балконе 17 этажа. Эта история могла бы закончиться трагично, если бы не инспектор ППС.

Гибель российского генерала в Сирии - предательство местных или привет от американцев?

Колонна российских военных грузовиков возвращалась на место постоянной дислокации. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Трагедия случилась так. Колонна российских военных грузовиков возвращалась на место постоянной дислокации после того, как был доставлен гуманитарный груз жителям сирийского города Дейр эз-Зор. Примерно в двух километрах от этого населенного пункта на обочине дороги, по которой двигались автомашины, сработало мощное взрывное устройство. Один человек погиб от травм.

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