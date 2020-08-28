Утро в Ижевске: съемки видеоблогера Юрия Дудя, женщины, помявшие 4 машины и откровения стюардессы

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 28 августа! И это уже повод абсолютно быть счастливым. Да еще и погода будет прекрасной – днем синоптики обещают до +27. Ну и не забываем о новостях:

- Жители Игры в Удмуртии за месяц построили новую остановку.

- В Ижевске отремонтируют участок улицы Нагорной рядом с больницей.

- Жителей Удмуртии предупреждают о мошенничествах с подменой номеров.

- Мастер-классы, консультации врачей и концерт: Программа V Международного фестиваля скандинавской ходьбы в Ижевске.

- На Ижевском пруду пройдут всероссийские соревнования по аквабайку.

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Женщины, помявшие 4 машины

Фото: соцсети

В Ижевске разыскивают женщин, которые попрыгали на нескольких машинах ночью на парковке по ул. Удмуртской за архивом перед ТЦ «Аврора парк». Владельцы уже подали заявление в полицию и просят помощи в опознании хулиганок на видео.

Юрий Дудь в Ижевске

Фото: Архив КП

Вчера, 27 августа, в социальных сетях ижевчан появились фото, на которых был известный видеоблогер Юрий Дудь. Журналист «Комсомолки» узнал, где он находится, немного с ним пообщался и взял автограф.

«Шахматы – это подготовка к жизни»

Фото: Сергей Суворов

В Удмуртии Удмуртии открылся Ресурсный центр по развитию шахматного образования и спорта в Дебесах. О том, как правильно преподавать эту логическую игру IZHLIFE (КП) рассказал секретарь комиссии «Шахматы и образование» Европейского шахматного союза Александр Костьев.

Мне бы в небо

Фото: Личный архив

«Я знаю, что даже если самолет будет полыхать, я должна буду покинуть борт последней». Ижевчанка Диана Карнаухова работает стюардессой уже год. Она рассказала о том, как бросила офисную работу, проходила сложный медосмотр и высаживала с самолета пассажирку в наркотическом опьянении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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