Утро в Ижевске: смертельное ДТП с 5 пострадавшими, статистика по коронавирусу и возвращение скульптуры слона

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! С началом новой рабочей недели! Пусть она будет очень продуктивной и позитивной. Кстати, погода в первые дни будет этому способствовать - сегодня и завтра днем по прогнозам синоптиков будет до +25 градусов, солнечно (более подробный прогноз на 7 дней здесь). Ну и не забываем о новостях:

- Смертельное ДТП в Завьяловском районе в Удмуртии.

- Фигуристка из Глазова Елизавета Туктамышева выпустит линию своей одежды.

- Стали известны результаты финала командного Кубка России по боксу в Удмуртии.

- 68 свалок ликвидировали в Удмуртии за три месяца.

- Скульптура слона вернулась в Ижевск.

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Последние новости коронавируса

Фото: pixabay.com

За прошедшие выходные в Удмуртии зарегистрировали 99 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 35 пациентов. Есть и летальные случаи.

Форум владельцев мотоциклов «Иж»

Фото: Лада Иванова

5 сентября в Ижевске прошел форум владельцев мотоциклов «Иж». На него приехали участники из Татарстана, Башкирии, Белгородской области – всего около 50 человек. Наш журналист побывал на форуме и пообщался с владельцами железных коней.

Жуткие ДТП недели

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

За прошедшую неделю в Удмуртии произошло несколько смертельных ДТП и аварий с участием пьяных водителей. Мы собрали все в один материал с фотографиями с мест происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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