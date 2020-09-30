Утро в Ижевске: продолжение стандартного учебного года, ижевчанка, вдохновившая итальянского скульптора и статистика коронавируса

Фото: Сергей Грачев
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 30 октября. Осень продолжает нас радовать чудесной погодой, а мы не забываем собирать для вас последние новости:
- Карта распространения коронавируса на 29 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- Жители Удмуртии собрали деньги для закупки оборудования в районную больницу.
- Более 6 тысяч деревьев посадили в выходные в Удмуртии.
- Ижевский детский сад признан одним из лучших в стране.
- Фотофакт: перелет журавлей в теплые края удалось заснять в Удмуртии.
- Глава Удмуртии: У нас нет оснований переводить школы на дистанционное обучение.
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Муза для итальянцев из Ижевска
Фото: предоставлено героем публикации
Каждому скульптору нужна своя муза! И ижевчанка Анастасия Невская стала ею для итальянца Розарио Вулло. По ее образу он создал скульптуру женщины, которая сидит на чемодане и кормит грудью ребенка. Анастасия рассказала, как она познакомилась со скульптором и как стала для него моделью.
Поддержите лучшие больницы
Фото: Сергей Грачев
Уже сейчас на сайте проекта «Лучшая клиника – 2020» идет голосование за медицинские учреждения. И вы можете поддержать любимую больницу, отдав за нее свой голос.
ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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