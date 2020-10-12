Утро в Ижевске: погибший в ДТП ребенок, замена лифтов и продление работы колл-центров для больных коронавирусом

Доброе утро, Ижевск! Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Начало новой недели будет теплым и не дождливым. Можно будет насладится последними желтыми листьями на деревьях. Желаем всем хорошего и продуктивного понедельника. Предлагаем вспомнить, что произошло в городе вчера и прочитать новости одной строкой:

Мошенники похитили 10 тысяч у ижевчанки при покупке щенка

Три подростка из Удмуртии угнали и разбили чужой автомобиль

Житель Удмуртии отрезал знакомому ухо и получил условный срок

Нетрезвый водитель в Ижевске протаранил два припаркованных автомобиля

В Удмуртии на 20% сократилось число укусов клещей

К главным новостям:

Водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Удмуртии

Водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

11-летняя девочка в Игринском районе оказалась под колесами автомобиля. Водитель сбил ее прямо на пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

В 40 домах Удмуртии могут заменить лифты

В 40 домах Удмуртии могут в этом году заменить лифты Фото: www.facebook.com/dmitriy.surnin/

Стартовал последний прием заявок на софинансирование замены старых лифтов. По этой программе на данный момент запланирован ремонт в 94 домах. Работы завершены на 51 объекте.

Колл-центр для пациентов с коронавирусом в Удмуртии продлит режим работы

За несколько дней работы в колл-центр поступило 2 605 звонков Фото: pixabay.com

С 12 октября звонки будут приниматься с 8 утра до 7 вечера по будням, и до 16 часов в выходные. Всего на «горячей линии» работают 24 человека - это пять терапевтов, 13 психологов, и шесть волонтеров-медиков.

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