Утро в Ижевске: штрафы за отсутствие тестов на COVID-19, спасение замерзающей на трассе семьи и рост заболеваемости пневмонией

Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 14 октября. Желаем вам отличного дня и рекомендуем почитать новости:
- Вещание 19 телерадиопрограмм в Удмуртии будет приостановлено.
- Ещё 123 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии.
- В Удмуртии выявили 24 очага бешенства.
- В одном из дворов Ижевска появится новая ливневка.
- Замерзающую в машине на трассе семью из Удмуртии спасли.
- Вернувшихся из-за границы жителей Удмуртии оштрафовали за отсутствие теста на коронавирус.
- В сентябре пневмонией заболели более 7000 жителей Удмуртии.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
«Мама просто горела своей работой»
Фото: предоставлено героями публикации
29 августа фельдшер скоро помощи Галина Королькова вышла на смену, но у нее поднялась температура, и ее отправили домой. Женщина вернулась домой и вызвала врача, чтобы сделать тестирование на коронавирус. Диагноз подтвердился, состояние женщины резко ухудшилось, способствовали этому и хронические заболевания. Женщина скончалась. Дочь Галины Сергеевны рассказала, как мама боролась с болезнью и помогала другим людям, к которым ездила на вызовы.
Полгода в условиях коронавируса
Фото: Константин ИВШИН
Удмуртия живет в условиях коронавируса уже семь месяцев. Но заболеваемость растет, жители жалуются на очереди в поликлиниках, люди не понимают, как действовать, если заболели. Вместе с экспертами Минздрава и Роспотребнадзора Удмуртии мы постарались ответить на самые наболевшие вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДОБРОЕ УТРО, ИЖЕВСК!»