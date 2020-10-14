Утро в Ижевске: штрафы за отсутствие тестов на COVID-19, спасение замерзающей на трассе семьи и рост заболеваемости пневмонией

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 14 октября. Желаем вам отличного дня и рекомендуем почитать новости:

- Вещание 19 телерадиопрограмм в Удмуртии будет приостановлено.

- Ещё 123 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии.

- В Удмуртии выявили 24 очага бешенства.

- В одном из дворов Ижевска появится новая ливневка.

- Замерзающую в машине на трассе семью из Удмуртии спасли.

- Вернувшихся из-за границы жителей Удмуртии оштрафовали за отсутствие теста на коронавирус.

- В сентябре пневмонией заболели более 7000 жителей Удмуртии.

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«Мама просто горела своей работой»

Фото: предоставлено героями публикации

29 августа фельдшер скоро помощи Галина Королькова вышла на смену, но у нее поднялась температура, и ее отправили домой. Женщина вернулась домой и вызвала врача, чтобы сделать тестирование на коронавирус. Диагноз подтвердился, состояние женщины резко ухудшилось, способствовали этому и хронические заболевания. Женщина скончалась. Дочь Галины Сергеевны рассказала, как мама боролась с болезнью и помогала другим людям, к которым ездила на вызовы.

Полгода в условиях коронавируса

Фото: Константин ИВШИН

Удмуртия живет в условиях коронавируса уже семь месяцев. Но заболеваемость растет, жители жалуются на очереди в поликлиниках, люди не понимают, как действовать, если заболели. Вместе с экспертами Минздрава и Роспотребнадзора Удмуртии мы постарались ответить на самые наболевшие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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