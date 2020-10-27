Утро в Ижевске: коронавирус у Олега Бекмеметьева, пропавшие со счета жителей деньги и новые выплаты родителям

Осадков сегодня не ожидается Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Погода сегодня крайне неприятная, но мы надеемся, что это не испортит ваше настроение. Тем временем мы расскажем вам самые главные новости:

- Водитель жигулей на летней резине врезался в два грузовика в Удмуртии

- Движение транспорта ограничат на улице Голублева в Ижевске

- Эксперты сообщают: ситуация с коронавирусом в Удмуртии считается удовлетворительной

- Жительница Удмуртии вошла в 50 лучших экскурсоводов страны

- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева исполнила чистый тройной аксель

Перейдем к подробным новостям:

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заразился коронавирусом

Глава города чувствует себя удовлетворительно Фото: Амир Закиров

И главу города не миновал коронавирус. Мэр чувствует себя удовлетворительно, ушел на самоизоляцию. А еще он призвал горожан беречь себя.

У жителей ижевской многоэтажки бесследно исчезли накопления на текущий ремонт

Деньги исчезли после того, как управляющая компания сменила название, а по факту - юридическое лицо Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жители дома Воткинском шоссе, 166Б попали в неприятную ситуацию - деньги, накопленные ими на текущий ремонт, бесследно исчезли. Куда делась сумма и что теперь делать ижевчанам?

Путин предложил увеличить выплаты родителям детей до семи лет

Российский лидер также предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о выплате родителям детей до семи лет по временной нетрудоспособности в 100 процентов среднего заработка. При этом данные выплаты должны осуществляться независимо от трудового стажа родителей.

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