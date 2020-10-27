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Общество

Утро в Ижевске: коронавирус у Олега Бекмеметьева, пропавшие со счета жителей деньги и новые выплаты родителям

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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Осадков сегодня не ожидается

Осадков сегодня не ожидается

Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Погода сегодня крайне неприятная, но мы надеемся, что это не испортит ваше настроение. Тем временем мы расскажем вам самые главные новости:

- Водитель жигулей на летней резине врезался в два грузовика в Удмуртии

- Движение транспорта ограничат на улице Голублева в Ижевске

- Эксперты сообщают: ситуация с коронавирусом в Удмуртии считается удовлетворительной

- Жительница Удмуртии вошла в 50 лучших экскурсоводов страны

- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева исполнила чистый тройной аксель

Перейдем к подробным новостям:

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заразился коронавирусом

Глава города чувствует себя удовлетворительно

Глава города чувствует себя удовлетворительно

Фото: Амир Закиров

И главу города не миновал коронавирус. Мэр чувствует себя удовлетворительно, ушел на самоизоляцию. А еще он призвал горожан беречь себя.

У жителей ижевской многоэтажки бесследно исчезли накопления на текущий ремонт

Деньги исчезли после того, как управляющая компания сменила название, а по факту - юридическое лицо

Деньги исчезли после того, как управляющая компания сменила название, а по факту - юридическое лицо

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жители дома Воткинском шоссе, 166Б попали в неприятную ситуацию - деньги, накопленные ими на текущий ремонт, бесследно исчезли. Куда делась сумма и что теперь делать ижевчанам?

Путин предложил увеличить выплаты родителям детей до семи лет

Российский лидер также предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет

Российский лидер также предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о выплате родителям детей до семи лет по временной нетрудоспособности в 100 процентов среднего заработка. При этом данные выплаты должны осуществляться независимо от трудового стажа родителей.

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!

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