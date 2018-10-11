Утро в Ижевске: исчезновение пешеходных переходов с улиц города, вопросы с питанием в школьных столовых и задержание футболистов Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 07:20 2018-10-11T07:18:31+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 11 октября. По прогнозам синоптиков, сегодня город ждет переменная облачность, дожди. Поэтому не забываем перед выходом из дома захватить с собой зонт. Температура +4...+8 градусов. Ветер северо-западный, с порывами до 17 м/с.

«Комсомолка» желает вам хорошего дня! А пока вы бодритесь утренним кофе и настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости одной строкой:

- Время продажи алкоголя в Удмуртии останется прежним (продолжение)

- Полигон по утилизации опасных отходов может появиться в Удмуртии (подробности)

- Новое выставочное пространство открылось в Ижевске (подробности)

- Завод «Буммаш» учредили в Ижевске (продолжение)

- Улицу Серова в Ижевске перекроют до воскресенья (продолжение)

- ФИФА внимательно следит за делом Кокорина и Мамаева (подробности)

- Минфин не подтвердил рост цен на ОСАГО (продолжение)

Далее с подробностями:

И снова о школьном питании

Госсовет Удмуртии сомневается в том, что питание в некоторых школах Ижевска могут отдать в аутсорсинг федеральным компаниям. Парламентарии отметили, что местные компании хорошо справляются с организацией питания школьников (продолжение).

Куда деваются переходы?

Почти каждую неделю на сайте администрации Ижевска появляются распоряжения о ликвидации пешеходных переходов. "Комсомолка" посетила 6 мест, где раньше были «зебры», и узнал, что думают об их исчезновении ижевчане. Помогали нам в эксперименте молодая мама Александра Букреева и ее маленький сын, а также кандидат технических наук, доцент ИжГТУ Валерий Кулагин (продолжение).

Выбери лучшего врача Удмуртии

"Комсомольская правда"-Ижевск" совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запустила второй сезон проекта "Клиника года". В этом году в нем принимают участие медицинские учреждения со всей республик (продолжение).

Явились сами

Александр КокоринФото: GLOBAL LOOK PRESS

Главные ньюсмейкеры последних дней, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, все-таки нашли в своём плотном графике время для встречи со следователем. Напомним, скандальные экс-игроки сборной России не явились на допрос в Главное следственное управление московской полиции и следствие поставило им ультиматум: если до 18:00, 10 октября, спортсмены не явятся, обоих объявят в федеральный розыск (продолжение).