2019-01-09T08:01:12+03:00
Общество

Утро в Ижевске: бюджет на реконструкцию Национальной библиотеки, сгоревшая легковушка и семь чудес от Семена Бухарина

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 9 января. Поздравляем вас с Новым 2019 годом! Пусть удача сопутствует вам весь год! Сегодня в Ижевске будет облачно, -9 градусов. А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить главные новости прошедшего дня:

- Доллар, недвижимость и рублевый депозит: эксперты рассказали, куда вкладывать средства в 2019 году (подробнее)

- В Ижевске пройдет конкурс-фестиваль талантов «Хрустальная елка». Подать заявку может каждый желающий (подробнее)

- Суженый, ряженый, приди ко мне наряженный... Реальные истории ижевчан о сбывшихся святочных гаданиях (подробнее)

- Кто стал победителем турнира «Кубок Ижевска по хоккею на валенках» (подробнее)

- На набережной Ижевска уже начали появляться первые скульптуры участников фестиваля «Удмуртский лед» (подробнее)

- В Ленинском районе Ижевска в результате порыва водопровода от холодной воды отключены два дома. Когда планируют ликвидировать повреждение (подробнее)

- Как лечиться, чтобы не разориться: 10 видов бесплатной медпомощи, за которую мы чаще всего отдаем деньги (подробнее)

Далее с подробностями:

На реконструкцию Национальной библиотеки Ижевска выделят около 385 млн рублей

Фото: Архив

Фото: Архив

Сдать объект после реконструкции должны не позднее 2021 года. Первый транш в размере 178, 4 млн запланирован уже в 2019 году (продолжение).

В Ижевске сгорела легковушка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

6 января около 18:56 на территории садового некоммерческого товарищества «Холодный ключ-1» произошло возгорание легкового автомобиля (продолжение).

Семь чудес от дворника-художника из Ижевска: какие картины нарисовал Семен Бухарин в новогодние каникулы

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

С 1 по 7 января знаменитый дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин, который прославился своими рисунками не только на снегу, но и на газоне, радовал местных жителей огромными рисунками на набережной (продолжение).

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