2019-04-27T15:24:31+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: бой дельфинариям, саундтрек из «Игры престолов» на удмуртских инструментах и фото Загитовой для Numer

Подборка самых важных и запоминающихся событий уходящей недели
Ирина БУРЦЕВА
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Короткие новости:

- В сети появились фотографии чемпионки мира Алины Загитовой из журнала Numer

- На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП

- На Центральной площади в Ижевске продолжается ремонт

- Елизавета Туктамышева вошла в топ-3 самых сексуальных спортсменок

- #ЧистоПоУдмуртски вошел в топ-5 лучших региональных практик России

- Ушел из жизни почетный гражданин Ижевска Анатолий Мамонтов

- Музыканты из Удмуртии сыграли саундтрек из «Игры престолов» на удмуртских инструментах

С подробностями:

Бой дельфинариям

Бой дельфинариям

Бой дельфинариям

24 апреля ижевский путешественник и зоозащитник Андрей Перевозчиков опубликовал в соцсетях возмущенный пост, посвященный передвижному дельфинарию. Жестокое зрелище нужно запретить, считает он. Причем не только в нашем городе, но и по всей стране. Чтобы добиться этого и привлечь внимание к проблеме, Андрей планирует голодать (продолжение).

Прямая линия с главой Удмуртии

Прямая линия с Бречаловым

Прямая линия с Бречаловым

24 апреля Александр Бречалов провел программу «Утро с главой Удмуртии» в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» - Ижевск (107.6 FM)(12+). Расскажем о самых интересных и важных новостях с эфира (продолжение).

Долгожданная школа

Новая школа на Берша

Новая школа на Берша

Первый этап строительства школы на Берша подходит к концу. Так, 23 апреля объект посетили и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин и глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Они пообщались с жителями микрорайона и проверили, укладываются ли рабочие в срок. Какой будет новая школа и когда она откроется, выяснила «Комсомолка» (продолжение).

Рейтинг скверов

Рейтинг скверов

Рейтинг скверов

«Комсомолка» решила проверить, как скверы Ижевска пережили эту зиму и отправились на прогулку в самые популярные площадки города. оценивали мы их по пятибалльной шкале, где 5 – наилучший результат, а 1 – наихудший. Оценивали состояние дорожек и бордюров, замусоренность, состояние скамеек и детской площадки (продолжение).

ИСТОЧНИК KP.RU

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