Утро в Ижевске: споры вокруг кальянов на набережной, ижевчанка на передаче телеканала «Ю» и смена тренера ХК «Ижсталь»

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Уголовное дело в отношении экс-руководителя «Спецгазавтотранс» вернули прокурору в Ижевске (подробнее)

Ижевск занял 11 место в рейтинге «хамских» городов России (подробнее)

На участке улицы Пушкинской в Ижевске закроют движение (подробнее)

Музыка для нового показательного номера Алины Загитовой привела в бешенство фанатов Евгении Медведевой (подробнее)

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Власти Удмуртии продолжают бороться с курильщиками - на набережной запретили курить. Глава республики Александр Бречалов требует еще и запретить кальяны в излюбленной зоне отдыха ижевчан. Какой вред несет кальян и как к инициативе относятся курильщики - разбиралась «Комсомолка» (подробнее)

Фото: Диля Ахмадишина

НАШИ НА ТВ

39-летняя Наталья из Ижевске пыталась найти свою любовь на передаче телеканала «Ю» «Одинокий папа мечтает познакомиться» (16+). В последнем выпуске шоу 35-летний Василий из Тобольска пригласил ее в свой город, чтобы познакомить с семьей, а именно – с 8-летней дочерью Софией (подробнее)

Фото: скриншот видео

НАЗНАЧЕНИЕ

В новом сезоне хоккейную команду из Ижевска «Ижсталь» возглавит Рамиль Сайфуллин. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отметим, что Рамиль Вильямович является выходцем из ижевской школы хоккея (подробнее)

Фото: vk.com/izhhcizhstal

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