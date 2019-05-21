2019-05-20T22:37:28+03:00
Общество

Утро в Ижевске: споры вокруг кальянов на набережной, ижевчанка на передаче телеканала «Ю» и смена тренера ХК «Ижсталь»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария Хафизова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 мая, вторник. В городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем до +13 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Уголовное дело в отношении экс-руководителя «Спецгазавтотранс» вернули прокурору в Ижевске (подробнее)

Ижевск занял 11 место в рейтинге «хамских» городов России (подробнее)

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Музыка для нового показательного номера Алины Загитовой привела в бешенство фанатов Евгении Медведевой (подробнее)

Далее с подробностями.

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Власти Удмуртии продолжают бороться с курильщиками - на набережной запретили курить. Глава республики Александр Бречалов требует еще и запретить кальяны в излюбленной зоне отдыха ижевчан. Какой вред несет кальян и как к инициативе относятся курильщики - разбиралась «Комсомолка» (подробнее)

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

НАШИ НА ТВ

39-летняя Наталья из Ижевске пыталась найти свою любовь на передаче телеканала «Ю» «Одинокий папа мечтает познакомиться» (16+). В последнем выпуске шоу 35-летний Василий из Тобольска пригласил ее в свой город, чтобы познакомить с семьей, а именно – с 8-летней дочерью Софией (подробнее)

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

НАЗНАЧЕНИЕ

В новом сезоне хоккейную команду из Ижевска «Ижсталь» возглавит Рамиль Сайфуллин. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отметим, что Рамиль Вильямович является выходцем из ижевской школы хоккея (подробнее)

Фото: vk.com/izhhcizhstal

Фото: vk.com/izhhcizhstal

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ИСТОЧНИК KP.RU

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