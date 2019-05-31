Утро в Ижевске: Мать-героиня, «умные остановки» и новый онкоцентр в Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! В последний день весны, 31 мая, будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов. Ночью температура составит 15-17. Ветер 9-14 м\с. «Комсомолка» желает вам хорошего дня, а сейчас предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня.

Коротко о главном:

Подростка из Удмуртии убило током

Ремонтом 12 фасадов займутся в Ижевске

На улице 10 лет Октября в Ижевске столкнулись четыре машины

Почти 300 кг яблок уничтожили в Удмуртии

О главном:

Машина попала в яму, что делать?

Вот уже несколько дней в соцсетях одно за другим появляются сообщения о провалах на сетях водоснабжения. Яма на Горького и Пушкинской, провал на перекрестке Удмуртской и Майской – лишь некоторые из них. Почему образуются провалы и куда на них жаловаться, выяснила «Комсомолка».

личный архив

Современный центр с хорошей диагностикой

В Ижевске, возможно, построят новый онкоцентр. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+). (Подробнее.)

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Современные остановки в Удмуртии - это реально

В Ижевске установят семь новых остановочных комплексов.

- На улице Пушкинской установят современные павильоны, два из них будут оснащены информационным табло, видеокамерами и wi-fi. Пилотный проект по установке «умных остановок» планируется реализовывать до середины сентября, - сообщает пресс-служба.

архив редакции

«Мама с большой буквы»

Так пишут про Юлию Савенкову из Алтайского края. Юлия попала под колеса фуры, спасая своих детей. Тем самым она подарила вторую жизнь своим сыновьям, отдав взамен свою. Ей было всего 36 лет. (Подробнее.)

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