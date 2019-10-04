Утро в Ижевске: проблемы с получением платежек от «Энергосбыта», криминальная карта Удмуртии и опасная лапша быстрого приготовления

Доброе утро, Ижевск! У нас для вас отличная новость - ведь сегодня пятница! На дворе 4 октября, и погода практически летняя: +16...+18 градусов обещают синоптики, дождей не будет. А пока вы радуетесь последнему рабочему дню, мы расскажем вам основные новости:

- Четыре сотрудника управляющей компании в Ижевске задержаны за денежные махинации

- Бесплатный инсулин могут получить больные диабетом в аптеках Удмуртии

- На восстановление парашютной вышки в Ижевске собрали 86 тонн макулатуры

- Восемь новых комплексов фото- и видео-фиксации появятся в Удмуртии

- Турист из Ижевска погиб, провалившись в старую шахту на Урале

Перейдем к подробным новостям:

Лапша быстрого приготовления - много токсинов и соли: новое исследование Роскачества

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все, кто читал хоть раз набор ингредиентов на упаковках лапши быстрого приготовления, уверены - полезного там нет ничего. Сплошной глутамат натрия (усилитель вкуса) и какие-то Е, а значит - консерванты и еще какие-то вещества, вредные для здоровья. А когда реклама говорит, что там есть мясо, народ смеется, мол, соя сплошная! Но каждый из нас хотя бы раз в жизни «злоупотреблял» такой лапшой - или из-за нехватки времени, или недостатка средств. Да и вкусно же, в конце концов! Эксперты Роскачества проверили, правдивы ли наши страхи и так ли уж вредна лапша б/п. Образцы проверили по 170 показателям качества и безопасности.

Почему ижевчанам не приходят платежки от «ЭнергосбыТа»?

Ижевчане до сих пор не всегда находят платежки в почтовых ящикахФото: Сергей ГРАЧЕВ

В июле этого года «Почта России» расторгла договор с «Энергосбытом». Теперь компания доставляет платежки «альтернативными методами», в том числе курьерами. Однако приходят счета не всем. «Комсомолка» разбиралась, будет ли «Энергосбыт» менять систему доставки счетов и куда обращаться, если платежка не пришла?

Криминальная карта Ижевска: в каком районе совершается больше всего убийств, а в каком можно жить спокойно?

Фото: Амир Закиров

Правда ли, что самый криминальный район Ижевска это Ленинский? Где происходит больше всего угонов и разбоев? И где жители живут в тишине и покое? Чтобы ответить на эти вопросы, журналисты «Комсомолки» решили составить криминальную карту города.

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