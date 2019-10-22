Утро в Ижевске: арест девочки, обвиняемой в избиении сверстницы, закрашенное граффити и массовые увольнения

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На перекрестке улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске появились дорожные знаки

Бил жену и вырывал волосы детям: 40-летнему жителю Удмуртии вынесли приговор за истязания

Пропавшую 15-летнюю девочку из Ижевска нашли в Тюмени

Жители Татарстана обвиняются в кражах иномарок в Удмуртии на сумму 2,5 млн рублей

Новая спецтехника и противогололедные материалы: в Ижевске идет подготовка к зиме

Топ-20 самых эмоциональных фото с боев без правил в Ижевске

Далее с подробностями.

АРЕСТОВАЛИ

В Ижевске арестовали малолетнюю девочку, которую обвиняют в жестоком избиении сверстницы. 29 сентября 2019 года 16-летняя обвиняемая из хулиганских побуждений в лесопосадке на улице Салютовская вместе с группой подростков избила свою сверстницу. Как стало известно следствию, ранее девушка была приговорена судом к условной мере наказания за разбой.

Фото: скриншот видео

ВАНДАЛИЗМ ИЛИ НЕТ?

Недавно в соцсетях появился печальный пост – красивое граффити, изображенное на стене дома по улице 30 лет Победы, закрасили серой краской. Почему его убрали, выяснила «Комсомолка».

Фото: Александр Чирков

ГРЯДУТ МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ?

В министерстве труда и социальной защиты не согласились с данными компании HeadHunter. Исследователи портала опросили руководителей российских компаний – каждая десятая фирма планирует в 2020 году сокращение сотрудников. Но в профильном министерстве располагают другими данными.

Фото: Евгения ГУСЕВА

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