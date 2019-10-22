Утро в Ижевске: арест девочки, обвиняемой в избиении сверстницы, закрашенное граффити и массовые увольнения
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 октября, вторник. В городе сегодня облачно, временами небольшой дождь. Днем до +10 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
На перекрестке улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске появились дорожные знаки
Бил жену и вырывал волосы детям: 40-летнему жителю Удмуртии вынесли приговор за истязания
Пропавшую 15-летнюю девочку из Ижевска нашли в Тюмени
Жители Татарстана обвиняются в кражах иномарок в Удмуртии на сумму 2,5 млн рублей
Новая спецтехника и противогололедные материалы: в Ижевске идет подготовка к зиме
Топ-20 самых эмоциональных фото с боев без правил в Ижевске
Далее с подробностями.
АРЕСТОВАЛИ
В Ижевске арестовали малолетнюю девочку, которую обвиняют в жестоком избиении сверстницы. 29 сентября 2019 года 16-летняя обвиняемая из хулиганских побуждений в лесопосадке на улице Салютовская вместе с группой подростков избила свою сверстницу. Как стало известно следствию, ранее девушка была приговорена судом к условной мере наказания за разбой.
Фото: скриншот видео
ВАНДАЛИЗМ ИЛИ НЕТ?
Недавно в соцсетях появился печальный пост – красивое граффити, изображенное на стене дома по улице 30 лет Победы, закрасили серой краской. Почему его убрали, выяснила «Комсомолка».
Фото: Александр Чирков
ГРЯДУТ МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ?
В министерстве труда и социальной защиты не согласились с данными компании HeadHunter. Исследователи портала опросили руководителей российских компаний – каждая десятая фирма планирует в 2020 году сокращение сотрудников. Но в профильном министерстве располагают другими данными.
Фото: Евгения ГУСЕВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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