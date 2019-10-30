Утро в Ижевске: штраф родителям за пьянство детей, отстранение от должности бизнес-омбудсмена и новые поручения Медведева
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 октября, среда. В городе сегодня без осадков. Днем до 0...-2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Вспышка детской пневмонии в Ижевске: слухи или правда?
- В Госсовете Удмуртии предложили штрафовать родителей за пьянство и курение их детей
- Мамы детей с синдромом Дауна в Ижевске рассказали, как изменилась их жизнь
- Бизнес-омбудсмена Удмуртии отстранили от должности
- Дмитрий Медведев подписал поручения, которые должны подстегнуть экономический рост
- Штрафы за нарушение закона о тишине увеличили
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Льготы для многодетных семей, остановки и разрушения на ЦП
Фото: Архив
28 октября на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) прошел ставший уже традиционным эфир с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Он рассказал про льготы для многодетных семей, финансирование спортивных клубов и ремонт в детских садах. Предлагаем вам ответы на самые важные вопросы.
Хэллоуин-2019 в Ижевске
Фото: интернет
31 октября в мире отмечается страшный праздник Хэллоуин. В эту ночь принято наряжаться в ведьм, вампиров и вурдалаков, чтобы отогнать злых духов. «Комсомолка» выяснила, где можно весело отметить этот день.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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