2019-10-30T15:03:29+03:00
Общество

Утро в Ижевске: штраф родителям за пьянство детей, отстранение от должности бизнес-омбудсмена и новые поручения Медведева

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 октября, среда. В городе сегодня без осадков. Днем до 0...-2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Вспышка детской пневмонии в Ижевске: слухи или правда?

- В Госсовете Удмуртии предложили штрафовать родителей за пьянство и курение их детей

- Мамы детей с синдромом Дауна в Ижевске рассказали, как изменилась их жизнь

- Бизнес-омбудсмена Удмуртии отстранили от должности

- Дмитрий Медведев подписал поручения, которые должны подстегнуть экономический рост

- Штрафы за нарушение закона о тишине увеличили

Далее с подробностями

Льготы для многодетных семей, остановки и разрушения на ЦП

Фото: Архив

Фото: Архив

28 октября на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) прошел ставший уже традиционным эфир с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Он рассказал про льготы для многодетных семей, финансирование спортивных клубов и ремонт в детских садах. Предлагаем вам ответы на самые важные вопросы.

Хэллоуин-2019 в Ижевске

Фото: интернет

Фото: интернет

31 октября в мире отмечается страшный праздник Хэллоуин. В эту ночь принято наряжаться в ведьм, вампиров и вурдалаков, чтобы отогнать злых духов. «Комсомолка» выяснила, где можно весело отметить этот день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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