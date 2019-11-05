Утро в Ижевске: задержание замминистра культуры, изменение сроков реконструкции ЛД «Ижсталь» и погода на неделю

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Новые дорожные знаки установят на нескольких участках Ижевска

«Это история о нашей жизни»: Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз рассказали о показательном номере

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ЗАДЕРЖАЛИ

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении замминистра культуры республики. По версии следствия, чиновник за способствование исполнению и пролонгации договора поставки, заключенному ИП с одним из учреждений культуры потребовал от коммерсанта взятку в размере определенного процента от суммы договора («откат»).

Фото: Алена Сеелезнева

КАК ПОГОДКА?

В Удмуртии на неделе придет тепло: днем ожидается повышение температур до +8 градусов, ночью +5 градусов.

Фото: pixabay.com

СДВИНУЛИСЬ СРОКИ

Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» завершится позже 2020 года.

- У нас больше шести месяцев шли переговоры с подрядчиком по реконструкции, мы даже подписали предварительные документы. Потом, как это случается в Удмуртии, им это «показалось» невыгодным, неинтересным. Поэтому мы будем реконструировать ледовый дворец с другим подрядчиком. И точно к 2020 году сделать это не успеем, - пояснил Александр Владимирович.