2019-11-04T17:43:57+03:00
Общество

Утро в Ижевске: задержание замминистра культуры, изменение сроков реконструкции ЛД «Ижсталь» и погода на неделю

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 5 ноября, вторник. В городе сегодня облачно, небольшой дождь. Днем до +4 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Новый спортивный комплекс открылся в Ижевске

В Ленинском районе Ижевска может появиться два новых сквера

Новые дорожные знаки установят на нескольких участках Ижевска

«Это история о нашей жизни»: Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз рассказали о показательном номере

Далее с подробностями.

ЗАДЕРЖАЛИ

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении замминистра культуры республики. По версии следствия, чиновник за способствование исполнению и пролонгации договора поставки, заключенному ИП с одним из учреждений культуры потребовал от коммерсанта взятку в размере определенного процента от суммы договора («откат»).

Фото: Алена Сеелезнева

Фото: Алена Сеелезнева

КАК ПОГОДКА?

В Удмуртии на неделе придет тепло: днем ожидается повышение температур до +8 градусов, ночью +5 градусов.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

СДВИНУЛИСЬ СРОКИ

Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» завершится позже 2020 года.

- У нас больше шести месяцев шли переговоры с подрядчиком по реконструкции, мы даже подписали предварительные документы. Потом, как это случается в Удмуртии, им это «показалось» невыгодным, неинтересным. Поэтому мы будем реконструировать ледовый дворец с другим подрядчиком. И точно к 2020 году сделать это не успеем, - пояснил Александр Владимирович.

Фото: Архив

Фото: Архив

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Школьник из Ижевска стал абсолютным чемпионом на Первенстве Мира по стоклеточным шашкам
Усиление ветра ожидают в Удмуртии
Трамваи № 2, 5, 7, 8, 9 маршрутов перестали ходить в Ижевске
Фото: как в Ижевске отметили День народного единства и День государственности Удмуртии
На трассе Удмуртии водитель сбил двух пожилых людей
Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» завершится позже 2020 года
«Это история о нашей жизни»: Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз рассказали о показательном номере
Новые дорожные знаки установят на нескольких участках Ижевска
Замминистра культуры Удмуртии задержали по обвинению в получении взятки в крупном размере
В Ленинском районе Ижевска может появиться два новых сквера
Караоке-баттл и ярмарка национальной кухни: куда сходить в Ижевске 4 ноября
Новый спортивный комплекс открылся в Ижевске
Сборная России победила в первенстве Европы по дзюдо в Ижевске
Удмуртия заняла 11-е место в рейтинге по индексу любви
В школе №5 в Ижевске закончился ремонт крыши
Усиление ветра ожидается в Ижевске
В продаже в Ижевске появился автограф Алины Загитовой
Мужчина провалился под лед в Удмуртии
Троллейбусы в Ижевске перенаправили из-за ДТП
Ночь искусств пройдет в Ижевске 3 ноября
Алина Загитова из Ижевска стала второй после этапа Гран-при во Франции
Первенство Европы по дзюдо в Ижевске: три медали у россиян
Смертельное ДТП произошло на трассе Ижевск – Сарапул
Тактильную плитку и указатели со шрифтом Брайля установят на вокзале Ижевска
Слесарь-сантехник в Удмуртии отсудил у работодателя 1 млн рублей
В Ижевске снизили использование песчано-солевой смеси на дорогах
Алина Загитова уступила Алене Косторной в короткой программе этапа Гран-При во Франции
Сотрудник банка в Удмуртии обманул 19 клиентов
Дзюдоисты разыграли первые медали на Первенстве Европы в Ижевске