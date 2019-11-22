2019-11-22T10:54:22+03:00
Общество

Утро в Ижевске: огромные очереди в наркодиспансере, зимний сон медведей и угасший интерес к «умным» остановкам

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Людмила Куликова
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Фото: Архив редакцииФото: Архив редакции
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 ноября, пятница! В городе сегодня небольшой снег. Днем -6...-7 градусов. Будьте аккуратны за рулем, на дорогах ожидается гололедица. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Ижевчанка на проекте «Танцы» на ТНТ учит Татьяну Денисову танцевать крамп

- У ижевчанки с кредитной карты похитили более 100 тысяч рублей

- У предпринимателя из Ижевска изъята крупная партия наркотиков

- Ижевчанина осудят за покушение на изнасилование незнакомой девушки

- Мужчина из Удмуртии с 15 судимостями обокрал жительницу Пермского края

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ВЫЖИТЬ В НАРКОДИСПАНСЕРЕ

Фото: Архив редакции

Фото: Архив редакции

21 ноября был последним днем, когда получить медицинское заключение можно было по старой цене. С 22 ноября стоимость справки обещала вырасти в 30 раз. (Продолжение)

СПЯТ УСТАЛЫЕ МЕДВЕДИ

Фото: Архив редакции

Фото: Архив редакции

Медведи - обитатели ижевского зоопарка - ушли в зимнюю спячку, об этом сообщает официальная группа зоопарка «ВКонтакте». В сообщении также добавили, что медведи иногда просыпаются среди зимы, чтобы поесть. (Подробнее)

ИНТЕРЕС ПОДОСТЫЛ

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) о том, что думают ижевчане о новых «умных» остановках. По словам главы города, если раньше ижевчане проявляли к остановкам интерес, то теперь многие считают «умные» остановки бессмысленной тратой денег. (Подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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