Утро в Ижевске: огромные очереди в наркодиспансере, зимний сон медведей и угасший интерес к «умным» остановкам
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 ноября, пятница! В городе сегодня небольшой снег. Днем -6...-7 градусов. Будьте аккуратны за рулем, на дорогах ожидается гололедица. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Ижевчанка на проекте «Танцы» на ТНТ учит Татьяну Денисову танцевать крамп
- У ижевчанки с кредитной карты похитили более 100 тысяч рублей
- У предпринимателя из Ижевска изъята крупная партия наркотиков
- Ижевчанина осудят за покушение на изнасилование незнакомой девушки
- Мужчина из Удмуртии с 15 судимостями обокрал жительницу Пермского края
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ВЫЖИТЬ В НАРКОДИСПАНСЕРЕ
Фото: Архив редакции
21 ноября был последним днем, когда получить медицинское заключение можно было по старой цене. С 22 ноября стоимость справки обещала вырасти в 30 раз. (Продолжение)
СПЯТ УСТАЛЫЕ МЕДВЕДИ
Фото: Архив редакции
Медведи - обитатели ижевского зоопарка - ушли в зимнюю спячку, об этом сообщает официальная группа зоопарка «ВКонтакте». В сообщении также добавили, что медведи иногда просыпаются среди зимы, чтобы поесть. (Подробнее)
ИНТЕРЕС ПОДОСТЫЛ
Фото: Амир Закиров
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) о том, что думают ижевчане о новых «умных» остановках. По словам главы города, если раньше ижевчане проявляли к остановкам интерес, то теперь многие считают «умные» остановки бессмысленной тратой денег. (Подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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