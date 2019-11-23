Итоги недели в Ижевске: рабочие, погибшие на стройке, очереди в наркологии и крах «умных» остановок»

Коротко о главном:

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Гибель рабочих при обвале грунта

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

В Ижевске 18 ноября, в понедельник, при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате обвала грунта траншеи при проведении коммуникаций строящегося жилого дома на улице Фруктовой. (Подробнее)

Что ижевчане думают об «умных» остановках

Фото: Амир ЗакировФото: Архив КП

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) о том, что думают ижевчане о новых «умных» остановках.

- Мы проводили два ключевых опроса, летом и совсем недавно. Летом горожане говорили, что их привлекают сервисы остановки. Последний опрос показал, что интерес не подтвердился, несколько подостыл, - поделился глава города. (Подробнее)

Стоимость медкомиссии не повысят?

Фото: Людмила КуликоваФото: Архив КП

Стоимость получения медицинского заключения для водителей а также кандидатов не повысят до 1 июля 2020 года, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации. В частности, ранее сроком повышения стоимости водительского удостоверения называли 22 ноября. Однако накануне даты повышение стоимости медкомиссии отложили. (Подробнее)

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