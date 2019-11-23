Итоги недели в Ижевске: рабочие, погибшие на стройке, очереди в наркологии и крах «умных» остановок»
Коротко о главном:
- Более 20 точек продажи ёлок появится в Удмуртии перед праздниками
- Частный детский сад в Ижевске закрыли из-за вспышки ротавируса
- Автобус сгорел на стоянке в Удмуртии
- Доследственная проверка проводится в Удмуртии по факту гибели мужчины и женщины в пожаре
- «Мы покупаем новую елку»: глава Ижевска рассказал, как город готовится к Новому году
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Гибель рабочих при обвале грунта
Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска
В Ижевске 18 ноября, в понедельник, при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате обвала грунта траншеи при проведении коммуникаций строящегося жилого дома на улице Фруктовой. (Подробнее)
Что ижевчане думают об «умных» остановках
Фото: Амир ЗакировФото: Архив КП
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) о том, что думают ижевчане о новых «умных» остановках.
- Мы проводили два ключевых опроса, летом и совсем недавно. Летом горожане говорили, что их привлекают сервисы остановки. Последний опрос показал, что интерес не подтвердился, несколько подостыл, - поделился глава города. (Подробнее)
Стоимость медкомиссии не повысят?
Фото: Людмила КуликоваФото: Архив КП
Стоимость получения медицинского заключения для водителей а также кандидатов не повысят до 1 июля 2020 года, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации. В частности, ранее сроком повышения стоимости водительского удостоверения называли 22 ноября. Однако накануне даты повышение стоимости медкомиссии отложили. (Подробнее)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»