2019-11-23T13:46:44+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: рабочие, погибшие на стройке, очереди в наркологии и крах «умных» остановок»

Подборка самых важных и запоминающихся событий
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард КариповФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Коротко о главном:

- Более 20 точек продажи ёлок появится в Удмуртии перед праздниками

- Частный детский сад в Ижевске закрыли из-за вспышки ротавируса

- Автобус сгорел на стоянке в Удмуртии

- Доследственная проверка проводится в Удмуртии по факту гибели мужчины и женщины в пожаре

- «Мы покупаем новую елку»: глава Ижевска рассказал, как город готовится к Новому году

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Гибель рабочих при обвале грунта

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

В Ижевске 18 ноября, в понедельник, при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате обвала грунта траншеи при проведении коммуникаций строящегося жилого дома на улице Фруктовой. (Подробнее)

Что ижевчане думают об «умных» остановках

Фото: Амир Закиров Фото: Архив КП

Фото: Амир ЗакировФото: Архив КП

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) о том, что думают ижевчане о новых «умных» остановках.

- Мы проводили два ключевых опроса, летом и совсем недавно. Летом горожане говорили, что их привлекают сервисы остановки. Последний опрос показал, что интерес не подтвердился, несколько подостыл, - поделился глава города. (Подробнее)

Стоимость медкомиссии не повысят?

Фото: Людмила Куликова Фото: Архив КП

Фото: Людмила КуликоваФото: Архив КП

Стоимость получения медицинского заключения для водителей а также кандидатов не повысят до 1 июля 2020 года, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации. В частности, ранее сроком повышения стоимости водительского удостоверения называли 22 ноября. Однако накануне даты повышение стоимости медкомиссии отложили. (Подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Им бы понедельники взять и отменить! В СК рассказали о самом опасном дне для посещения врача
Александр Бастрыкин подчеркнул, что чаще всего именно в этот "коварный" день возбуждались дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неоказании помощи больному
«Давайте выпьем пиво и устроим митинг»: Школьники вступились за уволенную учительницу, которая рассказывала им о своем сексе
Педагог раньше училась у доцента Соколова, убившего студентку. Она вела блог о том, как хочет заниматься любовью под Rammstein и пить алкоголь
Новости 24
Ижевская школа искусств стала одной из ста лучших в России
С приходом холодов в удмуртской колонии начали делать ледянки
В Санкт-Петербурге открыли памятник великому оружейнику из Удмуртии Михаилу Калашникову
Сотрудник одного из офисов в Ижевске обманным путем оформлял на покупателей кредиты
Ижевчанка Алина Загитова прошла в финал чемпионской серии Гран-при по фигурному катанию
Водитель перевернувшегося в Ижевске автомобиля уснул за рулем
Накануне Дня матери в Ижевске прошло вручение почетного знака «Материнская слава»
Служебная собака в Удмуртии обнаружила наркотики в передаче для осужденного
Еще одно признание в любви своему населенному пункту появилось в Удмуртии
Как ижевчанам подготовиться к «эпохе Водолея»?
В 2020 году при оплате «коммуналки» в Удмуртии через банки будет взиматься комиссия
Какая погода ожидается в Ижевске в выходные
Скандальная звезда «Дома-2» Рита Керн из Удмуртии выложила откровенные фотографии
Ижевчанина обвиняют в организации и проведении азартных игр
Более 20 точек продажи ёлок появится в Удмуртии перед праздниками
Троих жителей Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков
«Не хватило адреналина»: Алина Загитова четвертая после короткой программы на этапе Гран-при в Японии
Очередной ларек снесли в Ижевске