Утро в Ижевске: Обвал грунта на стройке, судьба театра Короленко и боевая готовность ижевских служб
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 19 ноября. Днем ожидается небольшой снег и до -12 градусов. Вечером прогнозируют до -17. Водители и пешеходы, будьте аккуратны: на дорогах гололед. Желаем всем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам прочитать новости одной строкой.
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Фото: предоставлены СУ СК России по Удмуртии
В Ижевске 18 ноября, в понедельник, при проведении земляных работ произошел обвал грунта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
«В боевой готовности»: дорожные и коммунальные службы Ижевска готовы к работе в морозную погоду
Фото: Сергей Грачев
В Ижевске дорожные и коммунальные службы готовы к работе в морозную погоду. Об этом сообщает пресс-служба города. Управляющие компании должны своевременно предупреждать потребителей о причинах и сроках отключения коммунальной услуги, планируемых сроках возобновления подачи ресурса.
Конкурс проектов по реконструкции театра имени Короленко начался в Ижевске
Фото: Сергей Грачев
В Ижевске запустили конкурс проектов театра имени Короленко. Об этом сообщается на российском архитектурном портале Tehne*.
В проекте необходимо предусмотреть реконструкцию здания с сохранением фасадов и размещение в здании трех блоков (выставочный зал, театр «Айкай», Центр удмуртской культуры).
*Техне
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ИСТОЧНИК KP.RU
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