2019-11-19T09:13:37+03:00
Общество

Утро в Ижевске: Обвал грунта на стройке, судьба театра Короленко и боевая готовность ижевских служб

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 19 ноября. Днем ожидается небольшой снег и до -12 градусов. Вечером прогнозируют до -17. Водители и пешеходы, будьте аккуратны: на дорогах гололед. Желаем всем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам прочитать новости одной строкой.

В Удмуртии могут снизить налоговую ставку, правительство уже одобрило инициативу. Но не для всех

Женщина в Ижевске наняла строителя, а осталась без своего имущества

День открытых дверей пройдет в поликлинике онкологического диспансера в Ижевске

Сколько километров теплосетей планируют обновить в 2020 году в Ижевске

ДТП с участием пьяного водителя произошло на трассе Удмуртии

Далее с подробностями:

Обвал грунта: в Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих

Фото: предоставлены СУ СК России по Удмуртии

Фото: предоставлены СУ СК России по Удмуртии

В Ижевске 18 ноября, в понедельник, при проведении земляных работ произошел обвал грунта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

«В боевой готовности»: дорожные и коммунальные службы Ижевска готовы к работе в морозную погоду

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске дорожные и коммунальные службы готовы к работе в морозную погоду. Об этом сообщает пресс-служба города. Управляющие компании должны своевременно предупреждать потребителей о причинах и сроках отключения коммунальной услуги, планируемых сроках возобновления подачи ресурса.

Конкурс проектов по реконструкции театра имени Короленко начался в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске запустили конкурс проектов театра имени Короленко. Об этом сообщается на российском архитектурном портале Tehne*.

В проекте необходимо предусмотреть реконструкцию здания с сохранением фасадов и размещение в здании трех блоков (выставочный зал, театр «Айкай», Центр удмуртской культуры).

*Техне

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного
Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз дал сказал "КП", что думает по поводу данной инициативы
Новости 24
Снаряд от авиационной пушки и два пистолета нашли у одного из домов в Ижевске
За плохую воду в домах управляющие компании в Ижевске оштрафовали на 120 тысяч рублей
Очевидцы: сразу несколько ДТП с большегрузами произошли в Удмуртии этой ночью
Молодые специалисты «Удмуртнефти» приняли участие в XIX Республиканском форуме работающей молодёжи
Бесплатная вакцинация животных от бешенства продолжается в Ижевске
Для предпринимателей в Удмуртии могут снизить налоговую ставку по «упрощенке»
Строитель в Ижевске обворовал хозяйку дома на 50 тысяч рублей
Тела двух рабочих нашли под завалами грунта в Ижевске
Обвал грунта: в Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих
День открытых дверей пройдет в поликлинике онкологического диспансера в Ижевске
Пожарные извещатели в 2020 году появятся в многоквартирных домах ижевчан
Новый механизм выплаты пособий обсудят в Ижевске за круглым столом
«В боевой готовности»: дорожные и коммунальные службы Ижевска готовы к работе в морозную погоду
Шесть жительниц Удмуртии, которые продавали девушек в сексуальное рабство в Бахрейн, осудили
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов
«Демо-версия зимы»: в Ижевске в ближайшие дни ожидаются морозы
Скульпторов приглашают принять участие в Ледовом фестивале ангелов и архангелов в Ижевске
37 километров теплосетей в Ижевске обновят в 2020 году
Начальника Управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках