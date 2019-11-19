Утро в Ижевске: Обвал грунта на стройке, судьба театра Короленко и боевая готовность ижевских служб

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 19 ноября. Днем ожидается небольшой снег и до -12 градусов. Вечером прогнозируют до -17. Водители и пешеходы, будьте аккуратны: на дорогах гололед. Желаем всем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам прочитать новости одной строкой.

В Удмуртии могут снизить налоговую ставку, правительство уже одобрило инициативу. Но не для всех

Женщина в Ижевске наняла строителя, а осталась без своего имущества

День открытых дверей пройдет в поликлинике онкологического диспансера в Ижевске

Сколько километров теплосетей планируют обновить в 2020 году в Ижевске

ДТП с участием пьяного водителя произошло на трассе Удмуртии

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Обвал грунта: в Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих

Фото: предоставлены СУ СК России по Удмуртии

В Ижевске 18 ноября, в понедельник, при проведении земляных работ произошел обвал грунта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

«В боевой готовности»: дорожные и коммунальные службы Ижевска готовы к работе в морозную погоду

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске дорожные и коммунальные службы готовы к работе в морозную погоду. Об этом сообщает пресс-служба города. Управляющие компании должны своевременно предупреждать потребителей о причинах и сроках отключения коммунальной услуги, планируемых сроках возобновления подачи ресурса.

Конкурс проектов по реконструкции театра имени Короленко начался в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске запустили конкурс проектов театра имени Короленко. Об этом сообщается на российском архитектурном портале Tehne*.

В проекте необходимо предусмотреть реконструкцию здания с сохранением фасадов и размещение в здании трех блоков (выставочный зал, театр «Айкай», Центр удмуртской культуры).

*Техне

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