Утро в Ижевске: проверка остановок, первая елка и выступление Алины Загитовой
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 25 ноября в городе ожидается - 6° градусов, возможен небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Будьте осторожны и одевайтесь теплее. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
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ПРОВЕРКА ОСТАНОВОК
Фото: Пресс-служба ОНФ
Активисты ОНФ (общероссийского народного фронта) проверили остановки общественного транспорта в Ижевске. В ходе рейда были проверены 12 остановок (Продолжение)
ПЕРВАЯ ЕЛКА
Фото: Дарья Порсева
В Ижевске 18 ноября, в понедельник, начали устанавливать первую новогоднюю ёлку у торгового центра «Сигма». (Продолжение)
ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛИНЫ
Фото: личная страница фигуристки в Инстаграм
Чемпионка мира Алина Загитова представила показательный номер на последнем этапе Гран-при в японском Саппоро. (Продолжение)
ИСТОЧНИК KP.RU
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