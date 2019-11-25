2019-11-25T07:24:32+03:00
Общество

Утро в Ижевске: проверка остановок, первая елка и выступление Алины Загитовой

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Людмила Куликова
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Фото: Архив редакцииФото: Архив редакции
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 25 ноября в городе ожидается - 6° градусов, возможен небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Будьте осторожны и одевайтесь теплее. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

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ПРОВЕРКА ОСТАНОВОК

Фото: Пресс-служба ОНФ

Фото: Пресс-служба ОНФ

Активисты ОНФ (общероссийского народного фронта) проверили остановки общественного транспорта в Ижевске. В ходе рейда были проверены 12 остановок (Продолжение)

ПЕРВАЯ ЕЛКА

Фото: Дарья Порсева

Фото: Дарья Порсева

В Ижевске 18 ноября, в понедельник, начали устанавливать первую новогоднюю ёлку у торгового центра «Сигма». (Продолжение)

ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛИНЫ

Фото: личная страница фигуристки в Инстаграм

Фото: личная страница фигуристки в Инстаграм

Чемпионка мира Алина Загитова представила показательный номер на последнем этапе Гран-при в японском Саппоро. (Продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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