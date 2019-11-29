Утро в Ижевске: спасенный лебедь, запрет на продажу энергетиков детям и 31 декабря - не выходной

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 29 ноября. Сегодня ночью местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит -5…-7 градусов. Днем осадков не ожидается. А пока вы просыпаетесь и собираетесь на работу, мы расскажем вам самые интересные новости.

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Перейдем к подробным новостям:

Энергетики запретили продавать несовершеннолетним в Удмуртии

Фото: gtn.uz

В Удмуртии запретили продажу розничной продажи энергетиков несовершеннолетним. Такое решение было принято на очередной сессии госсовета 28 ноября. Почему депутаты приняли такой закон?

Травмированного лебедя спасли в Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ ветеринарии по Удмуртии

Трогательная история произошла в Дебесском районе Удмуртии. Жители спасли травмированного лебедя. Как это произошло и какая судьба дальше ждет птицу?

31 декабря - не выходной: депутаты отказались сделать последний день в году нерабочим

Выходного нам не ждать. Хотя… 31 декабря и так никто работать не собираетсяФото: Олег РУКАВИЦЫН

Казалось, это самая логичная идея. Взять и сделать последний день в году нерабочим. Ну, чтобы хозяйки спокойно резали колбаску на стол и готовили салаты. Сделать 31 декабря выходным предложил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. И даже внес на рассмотрение законопроект. Но… Коллеги его раскритиковали в пух и прах.

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