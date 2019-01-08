Эктоника и пиротехническое шоу: как отметили последний день новогоднего фестиваля в Ижевске?

Итоги 12-дневного фестиваля «Мечты - это про100» подвели в Ижевске. Последний день запомнился национальной музыкой, танцами и пиротехническим шоу. Мы собрали самые яркие кадры с праздника.

Строчки для каждого дня

Фото: Амир Закиров

7 января ижевчане вспомнили каждый день фестиваля «Мечты - это про100»: выступление групп «Пицца» и «Шляпники», флешмоб «Достучаться до небес», розыгрыши подарков… Впечатления от каждого дня праздника выразил удмуртский рэпер Богдан Афиногенов. Каждый день он описал зарифмованными строчками. О главных мероприятиях праздника рассказывали в перерывах между танцами.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Танцы весь вечер

Фото: Амир Закиров

Весь праздник ижевчане танцевали под песни местных артистов.

-– Первый раз в жизни слышу эти песни, в клубах такие, конечно, не включают. Но было весело! Я видела, как рядом танцуют бабушки с внуками, это очень мило, – поделилась впечатлениями ижевчанка Софья.

– Ни слова не поняла из их песен, потому что не знаю удмуртского, но было весело! Пришли вместе с подругой, тусили тут часа полтора, – рассказала ижевчанка Татьяна.

Фото: Амир Закиров

Все песни были танцевальными, и в пляс пустились даже самые строгие с виду горожане.

Фото: Амир Закиров

В этот день не довелось послушать «Бабушек из Бураново» (они выступали 2 января), но песню Party for everybody исполнила в современной обработке группа «Эктоника». Именно эта группа зажигала весь праздник. Огня выступлению подбавило пиротехническое шоу.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

– Супер! Спасибо за праздник! Оторвались от души! Молодцы! Так держать! – написала в соцсетях поклонница «Эктоники» Ольга.

Фото: Амир Закиров

– Этот вечер ждал еще с начала года. «Эктоника» мне доставляет гораздо больше удовольствия в отличие от других, обычных вечеринок. Удмуртский – мой родной язык, «Эктоника» продвигает эту культуру, и народ активно присматривается к ней, – рассказал ижевчанин Андрей.

Фото: Амир Закиров

В конце дня над городом прогремел традиционный салют.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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