Утро в Ижевске: наступление ранней весны, спасение замерзающего водителя и понижение уровня воды в пруду
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 12 февраля. Сегодня в городе будет пасмурно, столбик термометра опустится до -7 градусов днем и -9 ночью. Будьте осторожны: на дорогах гололедица. Желаем вам хорошего настроения и предлагаем прочитать новости одной строкой:
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Самый романтичный праздник в году уже близко. Если вы до сих пор не знаете, куда сходить со своей второй половинкой, смотрите наш обзор.
«Мы верим, что Катя жива!»
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Десять лет семейная пара из Перми ищет свою дочь, которая при загадочных обстоятельствах пропала во время летнего пикника возле камня Ермак, это в Кунгурском районе. Официальная версия следствия - пятилетняя Катя Четина утонула, однако уголовное дело до сих пор расследуется.
Все эти годы родители девочки надеются найти ее живой. «Комсомолка» изучила материалы дела и все версии загадочного исчезновения ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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