2020-02-12T08:32:16+03:00
Общество

Утро в Ижевске: наступление ранней весны, спасение замерзающего водителя и понижение уровня воды в пруду

«Комсомолка» подготовила традиционный обзор новостей
Анастасия Волкова
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ФОТО: Диля АХМАДИШИНАФОТО: Диля АХМАДИШИНА
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Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 12 февраля. Сегодня в городе будет пасмурно, столбик термометра опустится до -7 градусов днем и -9 ночью. Будьте осторожны: на дорогах гололедица. Желаем вам хорошего настроения и предлагаем прочитать новости одной строкой:

На улице 40 лет Победы в Ижевске установили камеру по выявлению нарушений ПДД

Руководитель Росгидромета: «В Ижевске станет по-весеннему тепло уже в первые дни марта»

На трассе Удмуртии столкнулись две иномарки

К 2021 году все школы Удмуртии получат доступ к высокоскоростному интернету

В Ижевском пруду начали понижать уровень воды

Водителя из Удмуртии спасли в мороз на трассе Киров – Вятские Поляны

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Где ижевчанам отметить День святого Валентина?

ФОТО: Сергей СУВОРОВ

ФОТО: Сергей СУВОРОВ

Самый романтичный праздник в году уже близко. Если вы до сих пор не знаете, куда сходить со своей второй половинкой, смотрите наш обзор.

«Мы верим, что Катя жива!»

ФОТО: Семейный архив

ФОТО: Семейный архив

Десять лет семейная пара из Перми ищет свою дочь, которая при загадочных обстоятельствах пропала во время летнего пикника возле камня Ермак, это в Кунгурском районе. Официальная версия следствия - пятилетняя Катя Четина утонула, однако уголовное дело до сих пор расследуется.

Все эти годы родители девочки надеются найти ее живой. «Комсомолка» изучила материалы дела и все версии загадочного исчезновения ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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