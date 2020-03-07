2020-03-07T12:22:55+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: ремонт 30 км трасс, репетиции парада Победы и проблемы при уборке улиц от снега

Подборка самых громких и запомнившихся событий
Наталья Сорокина
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Фото: Сергей БерезинФото: Сергей Березин
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Коротко о главном:

- Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что готова выступать под нейтральным флагом.

- В 2020 году отремонтируют 30 км трасс в Удмуртии.

- Лыжник из Удмуртии одержал победу на чемпионате мира среди молодежи в Германии.

- Кладбище под Ижевском закрыли для свободных захоронений.

- С 12 марта в Ижевске начнутся репетиции парада Победы.

- «Первые классы мы заменим пятыми»: специалисты рассказали, что изменится в некоторых лицеях Ижевска.

Далее с подробностями:

«Мы восхищались, гордились и подражали»: в Ижевске простились с легендарным советским велогонщиком Андреем Ведерниковым

Фото: Тот самый счатливый финиш. ФОТО: VeloRider

Фото: Тот самый счатливый финиш. ФОТО: VeloRider

3 марта в ижевском храме Иверской иконы Божьей Матери простились с первым советским чемпионом по велоспорту на шоссе в групповой гонке, заслуженным мастером спорта Андреем Ведерниковым. 29 февраля Андрей Георгиевич трагически погиб: его придавило деревом на территории одного из санаториев города.

«Подснежники», наледь у магазинов и пылевые бури: какие проблемы возникают при уборке ижевских улиц от снега?

Сейчас не предусмотрена ответственность за автомобили, которые мешают уборке снега Фото: Эдуард КАРИПОВ

Сейчас не предусмотрена ответственность за автомобили, которые мешают уборке снегаФото: Эдуард КАРИПОВ

Хотя снега в этом году выпало примерно столько же, что и год назад, на улицах Ижевска его стало гораздо меньше. Однако кое-какие проблемы в городе все же остаются. Их обсудили на круглом столе 28 февраля. Участие в нем приняли глава города и главы районов, общественники, поставщики реагента и представители «управляек».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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