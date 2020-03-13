Утро в Ижевске: ижевчане, живущие в очаге коронавируса, дело врача и упрощенный порядок выплат на детей
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 13 марта. На улице будет идти дождь, а столбик термометра поднимется до +3…+5 градусов. А пока мы вам расскажем коротко о главном:
- Министра сельского хозяйства могут назначить зампредседателя республики
- Режим ЧС сняли в Игринском районе, где при пожаре погибли трое жителей
- Спасаясь от мужа-тирана пенсионерка из Удмуртии переплыла реку
- Провериться на коронавирус в Ижевске могут все желающие?
- Мошенники приглашают ижевчан на съемки «Вечернего Урганта» и просят перевести им деньги
Перейдем к подробным новостям:
Ижевчане, живущие в Италии и Германии в разгар эпидемии коронавируса: «Жизнь остановилась»
Фото: Pixabay
С каждым днем число людей, заразившихся коронавирусом, растет. Случаи обнаружены в 104 странах. А в некоторых из которых - например, в Италии и Германии - введены ограничительные меры. «Комсомолка» пообщалась с ижевчанами, живущими в Европе, чтобы понять, что происходит в очагах заражения.
Почему прекратили дело врача, обвиняемого в смерти 2-летнего ребенка в Ижевске
Пикет в защиту врачаФото: Дмитрий Бикин
Два года назад в Ижевске погиб 2-летний мальчик. В случившемся обвинили врача-инфекциониста Надежду Гузнищеву. Именно к ней за помощью обратились родители ребенка накануне трагедии. Защитники и коллеги Надежды были уверены – ее вины в гибели малыша нет. Мы разобрались в истории.
В России максимально упростили выплаты на детей от 3 до 7 лет
Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
В Минтруде рассказали о новом формате детских выплат. Единый упрощенный порядок оформления пособия на детей от 3 до 7 лет впервые в России стал максимально простым и единым для всей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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