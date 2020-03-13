Утро в Ижевске: ижевчане, живущие в очаге коронавируса, дело врача и упрощенный порядок выплат на детей

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 13 марта. На улице будет идти дождь, а столбик термометра поднимется до +3…+5 градусов. А пока мы вам расскажем коротко о главном:

- Министра сельского хозяйства могут назначить зампредседателя республики

- Режим ЧС сняли в Игринском районе, где при пожаре погибли трое жителей

- Спасаясь от мужа-тирана пенсионерка из Удмуртии переплыла реку

- Провериться на коронавирус в Ижевске могут все желающие?

- Мошенники приглашают ижевчан на съемки «Вечернего Урганта» и просят перевести им деньги

Перейдем к подробным новостям:

Ижевчане, живущие в Италии и Германии в разгар эпидемии коронавируса: «Жизнь остановилась»

Фото: Pixabay

С каждым днем число людей, заразившихся коронавирусом, растет. Случаи обнаружены в 104 странах. А в некоторых из которых - например, в Италии и Германии - введены ограничительные меры. «Комсомолка» пообщалась с ижевчанами, живущими в Европе, чтобы понять, что происходит в очагах заражения.

Почему прекратили дело врача, обвиняемого в смерти 2-летнего ребенка в Ижевске

Пикет в защиту врачаФото: Дмитрий Бикин

Два года назад в Ижевске погиб 2-летний мальчик. В случившемся обвинили врача-инфекциониста Надежду Гузнищеву. Именно к ней за помощью обратились родители ребенка накануне трагедии. Защитники и коллеги Надежды были уверены – ее вины в гибели малыша нет. Мы разобрались в истории.

В России максимально упростили выплаты на детей от 3 до 7 лет

Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

В Минтруде рассказали о новом формате детских выплат. Единый упрощенный порядок оформления пособия на детей от 3 до 7 лет впервые в России стал максимально простым и единым для всей страны.