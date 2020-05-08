2020-05-08T10:00:03+03:00
Общество

Утро в Ижевске: спасение трехлетнего ребенка, ошибка в опознании и просьба не парковаться на одной из улиц города

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Жанна Ситникова
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Фото:pilothab.ruФото:pilothab.ru
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Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 8 мая. Последний день кроткой рабочей недели будет жарким - синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +27°С, зонты сегодня не понадобятся. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

Беременные ижевчанки, контактировавшие с больными коронавирусом, родили здоровых детей

Спасатели вызволили из запертой квартиры трехлетнего ребенка

Лесопарковые зоны в Ижевске и кладбища начали обрабатывать от грызунов и клещей

Директора Удмуртской филармонии приняли за преступника в розыске

Ижевских водителей просят не парковать машины в переулке Профсоюзном: там идет ремонт дороги

Концерт ко Дню Победы прошел в одном из ижевских дворов, где живет ветеран

А теперь к главным новостям:

Список жертв коронавируса в Удмуртии увеличился

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Удмуртии скончался еще один больной коронавирусом. Мужчине было 72 года, он поступил в больницу с пневмонией, сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях. У пациента не было выраженных хронических заболеваний, несколько дней он провел в палате интенсивной терапии и был стабилизирован. Его перевели в отделение, где он скоропостижно скончался.

150 ижевчан получили предупреждения от полиции за нарушение режима самоизоляции

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правоохранители за последние дни составили 18 протоколов за невыполнение правил поведения в период режима самоизоляции. Все материалы направлены в районный суд на рассмотрение, сообщает пресс-служба столицы Удмуртии. Также во время последних рейдов в Ижевске было выдано 150 предупреждений жителям, вышедшим на улицу без уважительной причины.

В Госавтоинспекции Удмуртии начали принимать экзамены на право управления транспортом

Фото: zr.ru

Фото: zr.ru

С 12 мая ГИБДД МВД по Удмуртии возобновляет прием экзаменов на право управления транспортными средствами всех категорий и подкатегорий. Сдать экзамен могут как кандидаты в водители, так и те, кто был лишен водительских прав. В Госавтоинспекции напоминают: регистрация транспорта и обмен водительских удостоверений проводится по предварительной записи через госуслуги.

Известный ресторатор считает, что заведения общепита дольше всех будут оставаться закрытыми

Фото: akadempark.ru

Фото: akadempark.ru

Владелец ресторанной сети «Welcome Group*» Максим Коновалов не может прогнозировать, когда заведения общепита откроются в Ижевске вновь. Он сообщил об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM, 12+). Ресторатора огорчает, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора и другим косвенным признакам кинотеатры, фитнесклубы и рестораны будут открываться в последнюю очередь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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